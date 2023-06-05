Олег Скрипка нарвался на российскую пропаганду – украинский певец рассказал о лжи

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский рок–музыкант, автор песен, актер и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о российской пропаганде, которая касается его. Популярный артист рассказал о том, какую неправду о нем говорят россияне, и обратился к украинцам.

Соответствующую публикацию Олег Скрипка разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Кремлевская пропаганда работает заграницей, используя гебельсовские методы: чем грубее ложь, тем больше в нее верят. Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что приводит к отмене концерта в Цюрихе, Швейцария. Организуя туры во время войны, мы стремимся не только поддерживать ВСУ, но и доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями, своей культурой и сегодня борется с озверевшим агрессором россией, что не прекращает ракетные обстрелы мирных городов", — написал Олег Скрипка.

Украинский музыкант заявил, что каждый концерт нацелен на то, чтобы объединить всех украинцев и европейцев, поддерживающих Украину. Также Олег Скрипка подчеркнул, что на ключевых мероприятиях в Брюсселе были приняты решения по восстановлению Украины.

Украинский музыкант Олег Скрипка перед выступлением в Киеве. Фото: instagram.com/p/CswcYbaog7K/

"Собрано более 1000 000 евро помощи Украине‼️ Обращаемся ко всем государственным институтам, медиа, друзьям, проживающим в других странах: боремся за наши ценности, за нашу независимость на всех фронтах! Наша сила —в единстве и несгибаемости! Верим в ВСУ! Слава Украине!" — также добавил украинский певец.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Олег Скрипка рассказал о своих концертах под Бахмутом.

Ранее мы рассказывали о том, что известный рок–музыкант Олег Скрипка объяснил, пойдет ли он в политику.

Также мы сообщали, что украинский артист Олег Скрипка рассказал, как ему не дали выступить в Германии.