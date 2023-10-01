Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Мені вже краще": 89-річна Софі Лорен прокоментувала свій стан після операції arrow

"Мені вже краще": 89-річна Софі Лорен прокоментувала свій стан після операції

1 жовтня 2023 19:23
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Мені вже краще": 89-річна Софі Лорен прокоментувала свій стан після операції
Акторка Софі Лорен. Фото: instagram.com/simplysophialoren
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Тиждень тому культова акторка Софі Лорен впала у ванній у своєму будинку в Женеві, через що терміново була доставлена до лікарні для екстренної операції. Зараз зірка вже вийшла на зв'язок і подякувала всім, хто про неї турбувався. 

Про це пише видання Independent.

Читайте також:

Необхідно відпочити

89-річна італійська акторка отримала травму стегна через те, що впала у ванній. Сини Софії, 55-річний Карло-молодший і 50-річний Едоардо, були поруч із нею протягом операції. Вона пройшла успішно, і актриса вже вийшла на зв'язок.  

 

Софі Лорен висловила вдячність за всю турботу, яку вона отримала після операції.

"Я дякую всім за хвилювання і турботу, яку ви проявляєте до мене. Мені краще, просто потрібно пройти реабілітацію і дати собі відпочинок", — передав слова Софі Лорен її агент Андреа Джусті.

 

Зараз зірка вже перебуває у своїй віллі біля Женевського озера.

Нагадаємо, ми розповідали, що 89-річній Софі Лорен після нещасного випадку терміново знадобилась операція. 

А також, що Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз