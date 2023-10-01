"Мені вже краще": 89-річна Софі Лорен прокоментувала свій стан після операції
Тиждень тому культова акторка Софі Лорен впала у ванній у своєму будинку в Женеві, через що терміново була доставлена до лікарні для екстренної операції. Зараз зірка вже вийшла на зв'язок і подякувала всім, хто про неї турбувався.
Про це пише видання Independent.
Необхідно відпочити
89-річна італійська акторка отримала травму стегна через те, що впала у ванній. Сини Софії, 55-річний Карло-молодший і 50-річний Едоардо, були поруч із нею протягом операції. Вона пройшла успішно, і актриса вже вийшла на зв'язок.
Софі Лорен висловила вдячність за всю турботу, яку вона отримала після операції.
"Я дякую всім за хвилювання і турботу, яку ви проявляєте до мене. Мені краще, просто потрібно пройти реабілітацію і дати собі відпочинок", — передав слова Софі Лорен її агент Андреа Джусті.
Зараз зірка вже перебуває у своїй віллі біля Женевського озера.
Нагадаємо, ми розповідали, що 89-річній Софі Лорен після нещасного випадку терміново знадобилась операція.
А також, що Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції.