89-річній Софі Лорен після нещасного випадку терміново знадобилась операція

Акторка Софі Лорен. Фото: Shutterstock

Акторка Софі Лорен була терміново доставлена в лікарню для екстреної операції. Знаменитість впала у своєму будинку в Женеві, Швейцарія.

Про це пише Daily Mail.

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Нещасний випадок

89-річна голлівудська зірка отримала травму стегна після того, як вона впала у ванній кімнаті свого будинку цими вихідними. Сини Софії, 55-річний Карло-молодший і 50-річний Едоардо, були поруч із нею протягом її перебування в лікарні. Операція пройшла з позитивним результатом, тепер на зірку чекає реабілітація.

Софія знялася у фільмі Netflix "Життя попереду" 2020 року режисера її сина Едоардо, який приніс їй премію Давида ді Донателло за найкращу жіночу роль. Софія грає людину, яка пережила Голокост і зв’язується з 12-річним іммігрантом з Нігерії.

На початку цього року Софі була названа однією із 50 найкращих акторок класичного голлівудського кіно. Вона єдина жива актриса в списку.

Деякі з її найбільш знакових фільмів включають "Дві жінки" (1961) і "Вчора, сьогодні і завтра" (1963).

У 1961 році вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль за роль у військовій драмі "Дві жінки".

Востаннє Лорен з'явилася на публіці 2 вересня на модному показі Armani у Венеції, який проходив під час 80-го Венеціанського кінофестивалю.

"Навіщо змінювати своє тіло і бути кимось іншим, якщо ти щасливий всередині?". Я ніколи про це не думала, ніколи. Мені подобається те, що я маю. Я подобаюся собі!'" — розповіла про своє небаження звертатися до пластичної хірургії Лорен.

Софія народилася бідною, незважаючи на те, що її батько був італійським дворянином.

Він не одружився з її матір'ю, залишив її виховувати Софію та її молодшу доньку Марію як мати-одиначка.

У шість років зірка отримала шрами на обличчі від осколків, коли бігла в бомбосховище під час Другої світової війни.

У віці 16 років вона взяла участь у конкурсі краси з сукнею, виготовленою із сімейних штор для вітальні, які пошила її бабуся. Одним із суддів був італійський режисер і її майбутній чоловік Карло, якому на той момент було 37 років.

Нагадаємо, Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції.

Раніше Мадонна показала, як святкувала 65-річчя.