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"Мне уже лучше": 89-летняя Софи Лорен прокомментировала свое состояние после операции

1 октября 2023 19:23
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Мне уже лучше": 89-летняя Софи Лорен прокомментировала свое состояние после операции
Актриса Софи Лорен. Фото: instagram.com/simplysophialoren
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Неделю назад культовая актриса Софи Лорен упала в ванной в своем доме в Женеве, из-за чего была срочно доставлена в больницу для экстренной операции. Сейчас звезда уже вышла на связь и поблагодарила всех, кто о ней заботился.

Об этом пишет издание Independent.

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89-летняя итальянская актриса получила травму бедра из-за падения в ванной. Сыновья Софии, 55-летний Карло-младший и 50-летний Эдуардо, были рядом с ней в течение операции. Она прошла удачно и актриса уже вышла на связь.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sophia Loren (@simplysophialoren)

Софи Лорен выразила благодарность за всю заботу, которую она получила после операции.

"Я благодарю всех за волнение и заботу, которую вы проявляете ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе отдых",  передал слова Софи Лорен ее агент Андреа Джусти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sophia Loren (@simplysophialoren)

Сейчас звезда уже находится в своей вилле у Женевского озера.

Напомним, мы рассказывали, что 89-летней Софи Лорен после несчастного случая срочно понадобилась операция.

А также, что Софи Лорен посетила модное шоу Giorgio Armani в Венеции.

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