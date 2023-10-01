"Мне уже лучше": 89-летняя Софи Лорен прокомментировала свое состояние после операции
Неделю назад культовая актриса Софи Лорен упала в ванной в своем доме в Женеве, из-за чего была срочно доставлена в больницу для экстренной операции. Сейчас звезда уже вышла на связь и поблагодарила всех, кто о ней заботился.
Об этом пишет издание Independent.
Необходимо отдохнуть
89-летняя итальянская актриса получила травму бедра из-за падения в ванной. Сыновья Софии, 55-летний Карло-младший и 50-летний Эдуардо, были рядом с ней в течение операции. Она прошла удачно и актриса уже вышла на связь.
Софи Лорен выразила благодарность за всю заботу, которую она получила после операции.
"Я благодарю всех за волнение и заботу, которую вы проявляете ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе отдых", — передал слова Софи Лорен ее агент Андреа Джусти.
Сейчас звезда уже находится в своей вилле у Женевского озера.
Напомним, мы рассказывали, что 89-летней Софи Лорен после несчастного случая срочно понадобилась операция.
А также, что Софи Лорен посетила модное шоу Giorgio Armani в Венеции.