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Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції: фото

3 вересня 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції: фото
Шоу Giorgio Armani у Венеції. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Італії в самому розпалі ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. Окрім кінопоказів та пресконференцій акторів у місті проходять безліч інших заходів. Легенда світової моди, 89-річний дизайнер Джорджіо Армані з командою влаштував модний показ One Night Only (Тільки одна ніч) на честь кіно. 

Новини.LIVE розкаже детальніше.

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Подробиці показу

Однією з зірок грандіозної модної події стала 88-річна Софі Лорен, яка останнім часом не так часто з'являється на світських заходах через проблеми з ногами. Компанію легенді світового кінематографа склав її молодший син Едоардо Понті та його дружина, акторка Саша Александер. Також з Софі залюбки фотографувалися гості події

Софі Лорен з сином та родичами на шоу Giorgio Armani. Фото: Google

На світському захожі перед папараці позувала й оскароносна акторка Джессіка Честейн, яка минулого року приїздила до Києва та особисто зустрічалась з Володимиром Зеленським. 

За лаштунками шоу Джорджіо Армані спілкувався з зірковими друзями та фотографувався. В кінці грандіозного шоу він вийшов на подіум з однією зі своїх моделей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by A&E Magazine (@aeworld_mag)

Софі Лорен з сином та родичами на шоу Giorgio Armani. Фото: Google
Шоу Giorgio Armani у Венеції. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбел розкритикували за співпрацю з мас-маркет брендом одягу. Також ми розповідали, які супермоделі світу є найбагатшими.

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