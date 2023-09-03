Софі Лорен завітала на модне шоу Giorgio Armani у Венеції: фото

Шоу Giorgio Armani у Венеції. Фото: Google

В Італії в самому розпалі ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. Окрім кінопоказів та пресконференцій акторів у місті проходять безліч інших заходів. Легенда світової моди, 89-річний дизайнер Джорджіо Армані з командою влаштував модний показ One Night Only (Тільки одна ніч) на честь кіно.

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Подробиці показу

Однією з зірок грандіозної модної події стала 88-річна Софі Лорен, яка останнім часом не так часто з'являється на світських заходах через проблеми з ногами. Компанію легенді світового кінематографа склав її молодший син Едоардо Понті та його дружина, акторка Саша Александер. Також з Софі залюбки фотографувалися гості події

Софі Лорен з сином та родичами на шоу Giorgio Armani. Фото: Google

На світському захожі перед папараці позувала й оскароносна акторка Джессіка Честейн, яка минулого року приїздила до Києва та особисто зустрічалась з Володимиром Зеленським.

За лаштунками шоу Джорджіо Армані спілкувався з зірковими друзями та фотографувався. В кінці грандіозного шоу він вийшов на подіум з однією зі своїх моделей.

Софі Лорен з сином та родичами на шоу Giorgio Armani. Фото: Google

Шоу Giorgio Armani у Венеції. Фото: Google

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