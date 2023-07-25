Метт Деймон розповів, які на смак вуста Скарлетт Йоганссон

Актор Метт Деймон. Фото: Reuters

Актор Метт Деймон розповів про кумедну історію з поцілунками, яка сталася між ним та Скарлетт Йоганссон. Пара працювала над фільмом "Ми купили зоопарк".

Про це пише Daily Mail.

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Поцілунок з ароматом троянд

МеттДеймон зізнався, що йому довелося цілував Скарлетт після того, як вона з’їла бутерброд з цибулею. За словами актора, вуста партнерки пахли "трояндами".

"Одного разу мені довелося поцілувати Скарлетт Йоханссон. Ми зробили кадр перед обідом. Було справді добре. І ми пішли обідати, думаючи, що все закінчилося, але це було не так. Після обіду сказали робили ще кадри для сцени, а це означало, що знову цілуватися. Скарлет говорить: "Я буквально щойно з’їла бутерброд із цибулею". Я весь час кепкував з неї про її цибулевий запах, якого я навіть не почув, насправді. Її подих пахне трояндами!", — сказав актор і продюсер.

Актор Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Метт на запитання, як йому краще спиться: самому чи з дружиною, зірка "Талановитого містера Ріплі" відповів, що зі своєю дружиною Лучіаною Баррозу, але вона воліла б спати сама.

"Я хропу, і це зводить її з розуму", — сказав він про свою дружину, з якою 18 років.

Метт і Лучіана є батьками 24-річної Алексії, 16-річної Ізабелли, 14-річної Джії та 12-річної Стелли.

Цьгого року Скарлет Йоганссон відсвяткувала своє 38-річчя. Вона запам'яталась своїми ролями у мелодрамі "Труднощі перекладу", у супергеройському бойовику "Месники", а також неймовірній драмі "Чорна орхідея".

Раніше Метт Деймон записав зворушливе звернення до українського народу.