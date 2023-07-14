Суперзірки нового фільму Крістофера Нолана пішли з прем'єри в Лондоні через страйк в Голлівуді

Акторськи фільму "Оппенгеймер" в Лондоні. Фото: Reuters

В Голлівуді набирає обертів перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів. Останні приєдналися до письменників, які не працюють вже понад два місяці, і також вимагають покращень умов співпраці з кіностудіями та стрімінговими платформами. Першими підтримали страйк актори нового фільму режисера Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Суперзірки залишили урочисту прем’єру стрічки в Лондоні.

Про це повідомляє видання Deadline.

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На червону доріжку біографічного фільму про розробника ядерної зброї Роберта Оппенгеймера завітали актори стрічки: Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Емілі Блант, Кілліан Мерфі та інші. Вони позували разом перед папараці та відповідали ЗМІ на актуальні питання.

Акторський склад фільму "Оппенгеймер" в Лондоні. Фото: Reuters

Метт Деймон сказав, що голлівудські страйки будуть жорстокими для акторів і його власної продюсерської компанії, яка закрила один із фільмів його компанії.

"Якщо наше керівництво каже, що угода несправедлива, тоді ми повинні триматися, поки не досягнемо угоди, яка буде справедливою для акторів, що працюють", — заявив 52-річний актор.

Актор Метт Деймон. Фото: Reuters

Актори покинули зал перед показом. Про це на сцені жартома повідомив Крістофер Нолан. "На жаль, вони пішли, щоб написати свої пікетні знаки", — заявив режисер.

Очікується, що відсьогодні участь акторів в майбутніх промо прем’єрах фільмах вже скасовані. Також стають на стоп проєкти, і кіно та телеіндустрія втрачатиме щодня мільйони доларів. Також сьогодні, 14 липня, у США очікуються перші масові протести акторів.

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, чому голлівудські кінокомпанії не йдуть на поступки сценаристам. Також ми розповідали, що стрічка "Індіана Джонс і реліквія долі" протрималась на першому місці американського прокату лише тиждень. З п'єдесталу її потіснила нова частина фільму жахів "Астрал".