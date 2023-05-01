Метт Деймон записав зворушливе відеозвернення до українців

Американський актор Метт Деймон. Фото: Instagram/matt_damon_official

Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Американський актор, продюсер, володар премій "Оскар" та "Золотий глобус" (за найкращий сценарій) Метт Деймон записав зворушливе звернення до українського народу.

Відео з’явилось на Facebook сторінці фандрайзингової платформи UNITED24.

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Подробиці

52-річний голлівудський актор записав відеозвернення на одному з хмарочосів в Нью-Йорку (США).

"Це Метт Деймон з посланням любові, поваги та солідарності з усіма нашими братами та сестрами в Україні. Ми з вами сьогодні, ми з вами завжди", — лаконічно сказав Деймон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка, зірка серіалів "Дні нашого життя" і "Милі ошуканки", модель та співачка Ешлі Бенсон, записала зворушливе звернення до українського народу. Також ми Бен розповідали, що голлівудський актор Бен Аффлек зізнався, на що він та Метт Деймон у молодості витратили 600 тисяч доларів гонорару за сценарій оскароносного фільму.