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Мэтт Дэймон рассказал, какие на вкус уста Скарлетт Йоханссон

25 июля 2023 14:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мэтт Дэймон рассказал, какие на вкус уста Скарлетт Йоханссон
Актер Мэтт Дэймон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Мэтт Дэймон рассказал о забавной истории с поцелуем, которая произошла между ним и Скарлетт Йоханссон. Пара работала над фильмом "Мы купили зоопарк".

Об этом пишет Daily Mail.

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Поцелуй с ароматом роз

МэттДэймон признался, что ему пришлось целовать Скарлетт после того, как она съела бутерброд с луком. По словам актера, уста партнерши пахли "розами".

"Однажды мне пришлось поцеловать Скарлетт Йоханссон. Мы сделали кадр перед обедом. Было действительно хорошо. И мы пошли обедать, думая, что все закончилось, но это было не так. После обеда сказали делать еще кадры для сцены, а это означало, что снова поцеловался. Скарлет говорит: "Я буквально только что съела бутерброд с луком". Я все время насмехался над ней о ее луковом запахе, которого я даже не услышал, на самом деле. Ее дыхание пахнет розами!", — сказал актер и продюсер.

 

Актер Скарлетт Иоганссон. Фото: Reuters

Мэтт на вопрос, как ему лучше спится: одному или с женой, звезда "Талантливого мистера Рипли" ответил, что со своей женой Лучианой Баррозу, но она предпочла бы спать одна.

"Я храпю, и это сводит ее с ума", — сказал он о своей жене, с которой вместе уже 18 лет.

Мэтт и Лучиана являются родителями 24-летней Алексии, 16-летней Изабеллы, 14-летней Джии и 12-летней Стеллы.

В этом году Скарлетт Йоханссон отпраздновала свое 38-летие. Она запомнилась своими ролями в мелодраме "Трудности перевода", в супергеройском боевике "Мстители", а также невероятной драме "Черная орхидея".

Ранее Мэтт Дэймон записал трогательное обращение к украинскому народу.

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