"Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче
Минулого місяця американо-барбадоська співачка Ріанна разом з бойфрендом, репером A$AP Rocky та маленьким сином взяла участь у фотосесії для березневого випуску британського Vogue. Артистка вирішила потішити шанувальників та показала малюка в домашній обстановці.
Фото та відео Ріанна опублікувала у своєму Instagram.
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Деталі
На фото та відео дев’ятимісячний хлопчик, ім’я якого зіркова парочка ретельно приховує, зображений під час перегляду кліпів своєї матері на ноутбуці. На одному з кадрів малюк виглядає засмученим. І на те є причина.
"Мій син, коли дізнався, що на "Оскар" поїде його брат або сестричка, а не він", — написала Ріанна під фотографією.
Також співачка зворушливо назвала сина "мій товстунчик". Лише за 12 годин публікація набрала понад шість мільйонів лайків.
Цього року Ріанну номіновано на премію "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" за свою пісню Lift Me Up з фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди". 35-річна артистка виступить з цією композицією на урочистій церемонії, яка пройде вже 12 березня в Лос-Анджелесі.
Раніше ми писали, скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед виступом на Супербоулі-2023. Також ми писали, що A$AP Rocky розповів, як почувається в ролі батька та що думає про повернення Ріанни на сцену.