Ріанна з маленьким сином та A$AP Rocky знялась для Vogue

Співачка Ріанна з бойфрендом, репером A$AP Rocky та маленьким сином

Виступ американо-барбадоської співачки Ріанни на Cупербоулі-2023 й досі активно обговорюють у соцмережах. Ще б пак — це був не тільки перший перформанс артистки за п’ять років, але й оголошення другої вагітності. На цьому зірка зупинятися не стала.

Разом з бойфрендом, репером A$AP Rocky та маленьким сином Ріанна взяла участь у фотосесії для березневого випуску британського Vogue.

Деталі

Зіркова родина в яскравих образах позувала перед фотографами біля океану. Це перші професійні знімки сина співачки та репера, який народився у травні минулого року. Ім'я дев’ятимісячного хлопчика Ріанна та A$AP Rocky й досі тримають у таємниці.

Співачка дала велике інтерв’ю глянцю. Ріанна розповіла про свої враження від материнства.

"Це було чудово (пологи. — Ред.). По суті, з однієї людини я стала двома. Ви входите до лікарні як пара, а виходите як сім'я із трьох осіб. Це божевілля. Ці перші дні просто шалені. Ви не спите. Зовсім. Навіть якби ти хотів. Ми прийшли додому, холодна індичка, нікого не було. Були тільки ми як батьки та наша дитина", — розповіла Ріанна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній президент США Дональд Трамп з прибічником жорстко розкритикував Ріанну перед виступом на Супербоулі-2023.

Фото: British Vogue