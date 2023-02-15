Ріанна з маленьким сином та A$AP Rocky знялась для Vogue: такими ви їх ще не бачили
Виступ американо-барбадоської співачки Ріанни на Cупербоулі-2023 й досі активно обговорюють у соцмережах. Ще б пак — це був не тільки перший перформанс артистки за п’ять років, але й оголошення другої вагітності. На цьому зірка зупинятися не стала.
Разом з бойфрендом, репером A$AP Rocky та маленьким сином Ріанна взяла участь у фотосесії для березневого випуску британського Vogue.
-
Стане прохолодніше: прогноз погоди в Україні на завтра
-
В Україні повістки у суд почали надсилати у Viber: що відомо
-
Ярослава Магучіх виграла шостий поспіль старт у сезоні
-
Військові ВМС США 300 разів стріляли у Венеру: що сталося
-
Експерт спрогнозував ціни на продукти харчування в 2023 році
-
Резніков "абсолютно впевнений", що Україна отримає від союзників винищувачі
-
Тепла вода розтоплює льодовик "судного дня", — вчені
-
Максим Шацьких розповів про чемпіонські амбіції "Динамо" та "Дніпра-1"
-
У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за добу
-
Європарламент закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі: ухвалено резолюцію
Деталі
Зіркова родина в яскравих образах позувала перед фотографами біля океану. Це перші професійні знімки сина співачки та репера, який народився у травні минулого року. Ім'я дев’ятимісячного хлопчика Ріанна та A$AP Rocky й досі тримають у таємниці.
Співачка дала велике інтерв’ю глянцю. Ріанна розповіла про свої враження від материнства.
"Це було чудово (пологи. — Ред.). По суті, з однієї людини я стала двома. Ви входите до лікарні як пара, а виходите як сім'я із трьох осіб. Це божевілля. Ці перші дні просто шалені. Ви не спите. Зовсім. Навіть якби ти хотів. Ми прийшли додому, холодна індичка, нікого не було. Були тільки ми як батьки та наша дитина", — розповіла Ріанна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній президент США Дональд Трамп з прибічником жорстко розкритикував Ріанну перед виступом на Супербоулі-2023.
Фото: British Vogue