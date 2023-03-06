"Мой толстяк": Рианна показала расстроенного сына и объяснила, почему он плачет

Американо-барбадосская певица Рианна

В прошлом месяце американо-барбадосская певица Рианна вместе с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky и маленьким сыном приняла участие в фотосессии для мартовского выпуска британского Vogue. Артистка решила порадовать поклонников и показала малыша в домашней обстановке.

Фото и видео Рианна опубликовала в своем Instagram.

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На фото и видео девятимесячный мальчик, имя которого звездочка тщательно скрывает, запечатлен во время просмотра клипов своей матери на ноутбуке. На одном из кадров малыш выглядит расстроенным. И тому есть причина.

"Мой сын, когда узнал, что на "Оскар" поедет его брат или сестричка, а не он", — написала Рианна под фотографией.

Также певица трогательно назвала сына "мой толстячок". Только за 12 часов публикация набрала более шести миллионов лайков.

В этом году Рианна номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня" за свою песню Lift Me Up из фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда". 35-летняя артистка выступит с этой композицией на торжественной церемонии, которая пройдет уже 12 марта в Лос-Анджелесе.

Раньше мы писали, сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед выступлением на Супербоуле-2023. Также мы писали, что A$AP Rocky рассказал, как чувствует себя в роли отца и что думает о возвращении Рианны на сцену.