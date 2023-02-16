Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед виступом на Супербоулі-2023 arrow

Скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед виступом на Супербоулі-2023

16 лютого 2023 17:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед Супербоулом-2023
Виступ американо-барбадоської співачки Ріанни на Супербоулі-2023
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За три дні виступ американо-барбадоської співачки Ріанни на Супербоулі-2023 набрав понад 50 млн переглядів в YouTube. Артистка приїхала до штату Арізона, де пройшла фінальна футбольна гра, за тиждень до події. І орендувала люксовий будинок посеред пустелі.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Читайте також:

Деталі

Ріанна орендувала будинок приблизно за 50 кілометрів від стадіону State Farm Stadium в місті Глендейл, на якому вона виступила вперше за п’ять років та розсекретила свою другу вагітність.

Оренда житла обійшлась співачці у 85 тисяч доларів за ніч. Ріанна забронювала його на шість днів. Тож лише за люксовий маєток зірка виклала як мінімум 510 тисяч доларів. Все аби перебувати у комфорті перед важливим виступом.  

Будинок має п'ять спалень і п'ять ванних кімнат на площині у 600 квадратних метрів. На задньому дворі є додаткові переваги: величезний басейн із вбудованим водоспадом, майданчик для гриля, поле для гри в гольф і майданчик для боче.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна з маленьким сином та репером A$AP Rocky знялась для британського Vogue.

Фото: TMZ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:36 "Дніпро-1" посилив склад ще двома бразильцями: що це за гравці

18:30 Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з фото

18:26 Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного

Ексклюзив

18:26 "Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка

18:21 Допомога від Червоного Хреста 2500 грн: хто має право та як отримати

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Ексклюзив

18:15 "Вагнерівці", в'язні чи кадрові війська: хто воює на Луганщині з боку окупантів

18:12 На "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

Актуальне по темі

None 16 Лютий 18:35

"Дніпро-1" посилив склад ще двома бразильцями: що це за гравці

None 15 Лютий 15:28

Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 16 Лютий 18:27

Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного

None 16 Лютий 18:26

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB