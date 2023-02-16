Скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед Супербоулом-2023

Скільки витратила Ріанна на оренду будинку в пустелі перед виступом на Супербоулі-2023
За три дні виступ американо-барбадоської співачки Ріанни на Супербоулі-2023 набрав понад 50 млн переглядів в YouTube. Артистка приїхала до штату Арізона, де пройшла фінальна футбольна гра, за тиждень до події. І орендувала люксовий будинок посеред пустелі.
Про це повідомляє таблоїд TMZ.
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Деталі
Ріанна орендувала будинок приблизно за 50 кілометрів від стадіону State Farm Stadium в місті Глендейл, на якому вона виступила вперше за п’ять років та розсекретила свою другу вагітність.
Оренда житла обійшлась співачці у 85 тисяч доларів за ніч. Ріанна забронювала його на шість днів. Тож лише за люксовий маєток зірка виклала як мінімум 510 тисяч доларів. Все аби перебувати у комфорті перед важливим виступом.
Будинок має п'ять спалень і п'ять ванних кімнат на площині у 600 квадратних метрів. На задньому дворі є додаткові переваги: величезний басейн із вбудованим водоспадом, майданчик для гриля, поле для гри в гольф і майданчик для боче.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна з маленьким сином та репером A$AP Rocky знялась для британського Vogue.
Фото: TMZ