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Мік Джаггер планує весілля з коханою, яка молодша за нього на 43 роки

2 липня 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мік Джаггер планує весілля з коханою, яка молодша за нього на 43 роки
Співак Мік Джаггер з коханою. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Лідер легендарного англійського гурту The Rolling Stones Мік Джаггер планує весілля зі своєю коханою, 36-річною хореографинею Мелані Гемрік. 

Про це виданню Mirror повідомило оточення зіркової пари.

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Зіркове весілля

За словами інсайдера, Гемрік нещодавно була з друзями на одному зі світських заходів і розповідала всім, що вони з Джаггером заручилися. І як доказ показала обручку на руці.

"Вона ясно дала зрозуміти, що це обручка і що вона тепер наречена. Її сім'я теж зрозуміла це так, і вони дуже схвильовані", — написало Mirror. 

Точну дату весілля зіркова пара не називає. Для Міка, якому цього місяця виповниться 80 років, це буде другим шлюбом. До цього музикант мав довготривалі стосунки з іншими жінками. Він є батьком вісьмох дітей. 

Мелані та Мік разом дев'ять років. Декілька разів зіркова пара розлучалась, але потім відновлювали стосунки. Джаггер та Гемрік виховують спільного шестирічного сина Деві. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що екссолістка гурту Pussycat Dolls, американська співачка Ніколь Шерзінгер, офіційно заручена.  Її бойфренд, спортсмен Том Еванс, який молодший за зірку на шість років, зробив їй романтичну пропозицію.

Також ми розповідали, що супермодель Тейлор Гілл вийшла заміж за найкращого друга.

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