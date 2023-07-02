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Мик Джаггер планирует свадьбу с возлюбленной, которая младше его на 43 года

2 июля 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мик Джаггер планирует свадьбу с возлюбленной, которая младше его на 43 года
Певец Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Лидер легендарной английской группы The Rolling Stones Мик Джаггер планирует свадьбу со своей возлюбленной, 36-летней хореографом Мелани Хэмрик.

Об этом изданию Mirror сообщило окружение звездной пары.

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По словам инсайдера, Хэмрик недавно была с друзьями на одном из светских мероприятий и рассказывала всем, что они с Джаггером обручились. И как доказательство показала кольцо на руке.

"Она ясно дала понять, что это обручальное кольцо и что она теперь невеста. Ее семья тоже поняла это так, и они очень взволнованы", — написало Mirror.

Точную дату свадьбы звездная пара не называет. Для Мика, которому в этом месяце исполнится 80 лет, это будет второй брак. До этого музыкант имел долгосрочные отношения с другими женщинами. Он отец восьмерых детей.

Мелани и Мик вместе девять лет. Несколько раз звездная пара разходилась, но потом восстанавливали отношения. Джаггер и Хэмрик воспитывают общего шестилетнего сына Дэви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелония Хамрик (@melhamrick)

Напомним, ранее мы писали, что экс-солистка группы Pussycat Dolls, американская певица Николь Шерзингер, официально обручена. Ее бойфренд, спортсмен Том Эванс, который младше звезды на шесть лет, сделал ей романтическое предложение.

Также мы рассказывали, что супермодель Тейлор Хилл вышла замуж за лучшего друга.

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