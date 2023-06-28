Ніколь Шерзінгер виходить заміж: хто став обранцем екссолістки Pussycat Dolls

Cпівачка Ніколь Шерзінгер. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Екссолістка гурту Pussycat Dolls, американська співачка Ніколь Шерзінгер, відтепер офіційно заручена. Її бойфренд, спортсменом Том Еванс, який молодший за зірку на шість років, зробив їй романтичну пропозицію.

Про це Ніколь повідомила у своїх соцмережах.

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Том зробив пропозицію 44-річній Ніколь на одному з пляжів штату Гаваї, де Ніколь має нерухомість. За словами оточення пари, Шерзінгер та Еванс ще давно почали обговорювати своє спільне майбутнє.

Ніколь схвильована, що це нарешті стає реальністю. У своїх соцмережах вона лаконічно, та традиційно при таких обставинах, прокоментувала: "Я сказала "Так".

Ніколь Шерзінгер та Том Еванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер та Том Еванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Вони познайомилася восени 2019 року на зйомках шоу X Factor, де Том був учасником, а Ніколь сиділа в суддівському кріслі. Свої стосунки вони підтвердили лише на початку 2020-го. До цього, 2015-го, екссолістка гурту Pussycat Dolls розірвала стосунки з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном, з яким зустрічалася вісім років.

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