Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ніколь Шерзінгер виходить заміж: хто став обранцем екссолістки Pussycat Dolls arrow

Ніколь Шерзінгер виходить заміж: хто став обранцем екссолістки Pussycat Dolls

28 червня 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ніколь Шерзінгер виходить заміж: хто став обранцем екссолістки Pussycat Dolls
Cпівачка Ніколь Шерзінгер. Фото: Instagram/nicolescherzinger
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Екссолістка гурту Pussycat Dolls, американська співачка Ніколь Шерзінгер, відтепер офіційно заручена.  Її бойфренд, спортсменом Том Еванс, який молодший за зірку на шість років, зробив їй романтичну пропозицію.

Про це Ніколь повідомила у своїх соцмережах.

Читайте також:

Зіркова наречена 

Том зробив пропозицію 44-річній Ніколь на одному з пляжів штату Гаваї, де Ніколь має нерухомість. За словами оточення пари, Шерзінгер та Еванс ще давно почали обговорювати своє спільне майбутнє.

Ніколь схвильована, що це нарешті стає реальністю. У своїх соцмережах вона лаконічно, та традиційно при таких обставинах, прокоментувала: "Я сказала "Так".

Ніколь Шерзінгер та Том Еванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger
Ніколь Шерзінгер та Том Еванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Вони познайомилася восени 2019 року на зйомках шоу X Factor, де Том був учасником, а Ніколь сиділа в суддівському кріслі. Свої стосунки вони підтвердили лише на початку 2020-го.  До цього, 2015-го, екссолістка гурту Pussycat Dolls розірвала стосунки з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном, з яким зустрічалася вісім років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Віктор Павлік романтично відсвяткував з дружиною річницю шлюбу. Також ми розповідали, чи прийме блогерка Даша Квіткова нову обраницю шоумена Нікіти Добриніна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз