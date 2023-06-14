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Супермодель Тейлор Гілл вийшла заміж за найкращого друга

14 червня 2023 09:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Тейлор Гілл вийшла заміж за найкращого друга
Тейлор Гілл з чоловіком. Фото: instagram.com/taylor_hill/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Топмодель Тейлор Гілл вийшла заміж. Обранцем красуні став бізнесмен Деніел Фрайер.

Фото з церемонії Тейлор Гілл запостила у своєму Instagram.

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Весілля мрії

Весілля пари пройшло у рідному місті моделі в штаті Колорадо. Наречена зізналися, що весілля вийшло саме таким, про яке вона мріяла. Сукню для Гілл створив бренд Etro.

"Я вийшла заміж за мою споріднену душу та найкращого друга", — поділилася Тейлор Гілл та подякувала всім, хто допоміг їй з підготовкою свята.

 

Подружжя привітали акторка Лілі Коллінз, моделі Сара Сампайо, Джіджі Хадід, Алесандра Амбросіо та багато інших.

Модель Тейлор Гілл є наймолодшим янголом Victoria's Secret. Зірка долучилась до марки спіднього у 19 років. Також модель працювала з багатьма брендами.

Тейлор Гілл та чоловік фінансист Деніел Фрайєр вперше були помічені разом у 2020 році у Лос-Анджелесі. За рік коханий зробив моделі пропозицію руки та серця.

Нагадаємо, бізнесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.

Раніше стало відомо, що акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали плани на своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки. 

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