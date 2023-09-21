Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мік Джаггер та Г'ю Грант повечеряли з Чарльзом, Каміллою й Макронами у Версалі arrow

Мік Джаггер та Г'ю Грант повечеряли з Чарльзом, Каміллою й Макронами у Версалі

21 вересня 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мік Джаггер та Г'ю Грант повечеряли з Чарльзом, Каміллою й Макронами у Версалі
Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Неподалік від Парижу, у Версалі, пройшов урочистий банкет з нагоди офіційного візиту короля  і королеви Великої Британії, Чарльза III та Камілли до Франції. На світський захід завітали не лише французька політична та бізнес еліта, але й представники шоу-бізнесу й спорту. 

Відповідні фото з’явились на Reuters.

Читайте також:

Знаменитості на вечері з Чарльзом III та Каміллою

Чарльз III і Камілла стали почесними гостями на державному банкеті, організованому президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді цієї країни Бріжит Макрон у дзеркальній залі Версальського палацу. 

Перед фотографами позували британські та французькі зірки. Серед них, зокрема,  англійський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "БАФТА" Г’ю Лорі. Компанію йому склала його дружина, телевізійна продюсерка Анна Елізабет Еберштайн. 

Версаль
Г’ю Лорі з дружиною у Версалі. Фото: Reuters

На світський захід завітав й англійський рок-музикант, лідер легендарного гурту The Rolling Stones, Мік Джаггер. Разом з ним на вечерю до королів та президентської пари прийшла колишня американська балерина, громадянська дружина музиканта (разом з 2014 року) Мелані Гамрік.

Музикант Мік Джаггер з дружиною у Версалі. Фото: Reuters
Музикант Мік Джаггер з гостями урочистої вечері у Версалі. Фото: Reuters

Також вишукані страви спробували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, головний виконавчий директор LVMH Бернар Арно з дружиною Гелен Мерсі, футболіст Дідьє Дрогба та багато інших. 

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Фото: Reuters
Виконавчий директор LVMH Бернар Арно з дружиною. Фото: Reuters
Версаль
Футболіст Дідьє Дрогба з дружиною. Фото: Reuters
Версаль
Бізнесмен Янік Боллор та його дружина Хлоя Буйг. Фото: Reuters
Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters
Версаль
Чарльз III, Камілла та родина Макронів. Фото: Reuters
Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла вразила французів модними образами. Також ми розповідали, що російську журналістку не пустили на пресконференцію до Макрона.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз