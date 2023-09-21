Мік Джаггер та Г'ю Грант повечеряли з Чарльзом, Каміллою й Макронами у Версалі

Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters

Неподалік від Парижу, у Версалі, пройшов урочистий банкет з нагоди офіційного візиту короля і королеви Великої Британії, Чарльза III та Камілли до Франції. На світський захід завітали не лише французька політична та бізнес еліта, але й представники шоу-бізнесу й спорту.

Відповідні фото з’явились на Reuters.

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Чарльз III і Камілла стали почесними гостями на державному банкеті, організованому президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді цієї країни Бріжит Макрон у дзеркальній залі Версальського палацу.

Перед фотографами позували британські та французькі зірки. Серед них, зокрема, англійський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "БАФТА" Г’ю Лорі. Компанію йому склала його дружина, телевізійна продюсерка Анна Елізабет Еберштайн.

Г’ю Лорі з дружиною у Версалі. Фото: Reuters

На світський захід завітав й англійський рок-музикант, лідер легендарного гурту The Rolling Stones, Мік Джаггер. Разом з ним на вечерю до королів та президентської пари прийшла колишня американська балерина, громадянська дружина музиканта (разом з 2014 року) Мелані Гамрік.

Музикант Мік Джаггер з дружиною у Версалі. Фото: Reuters

Музикант Мік Джаггер з гостями урочистої вечері у Версалі. Фото: Reuters

Також вишукані страви спробували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, головний виконавчий директор LVMH Бернар Арно з дружиною Гелен Мерсі, футболіст Дідьє Дрогба та багато інших.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Фото: Reuters

Виконавчий директор LVMH Бернар Арно з дружиною. Фото: Reuters

Футболіст Дідьє Дрогба з дружиною. Фото: Reuters

Бізнесмен Янік Боллор та його дружина Хлоя Буйг. Фото: Reuters

Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters

Чарльз III, Камілла та родина Макронів. Фото: Reuters

Урочистий банкет у Версалі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла вразила французів модними образами. Також ми розповідали, що російську журналістку не пустили на пресконференцію до Макрона.