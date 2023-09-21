Мік Джаггер та Г'ю Грант повечеряли з Чарльзом, Каміллою й Макронами у Версалі
Неподалік від Парижу, у Версалі, пройшов урочистий банкет з нагоди офіційного візиту короля і королеви Великої Британії, Чарльза III та Камілли до Франції. На світський захід завітали не лише французька політична та бізнес еліта, але й представники шоу-бізнесу й спорту.
Відповідні фото з’явились на Reuters.
Знаменитості на вечері з Чарльзом III та Каміллою
Чарльз III і Камілла стали почесними гостями на державному банкеті, організованому президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді цієї країни Бріжит Макрон у дзеркальній залі Версальського палацу.
Перед фотографами позували британські та французькі зірки. Серед них, зокрема, англійський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "БАФТА" Г’ю Лорі. Компанію йому склала його дружина, телевізійна продюсерка Анна Елізабет Еберштайн.
На світський захід завітав й англійський рок-музикант, лідер легендарного гурту The Rolling Stones, Мік Джаггер. Разом з ним на вечерю до королів та президентської пари прийшла колишня американська балерина, громадянська дружина музиканта (разом з 2014 року) Мелані Гамрік.
Також вишукані страви спробували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, головний виконавчий директор LVMH Бернар Арно з дружиною Гелен Мерсі, футболіст Дідьє Дрогба та багато інших.
Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла вразила французів модними образами. Також ми розповідали, що російську журналістку не пустили на пресконференцію до Макрона.