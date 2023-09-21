Королева Камілла вразила Париж та Версаль: фото модних образів

Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Франції з офіційним державним візитом, який відклали навесні через протести проти пенсійної реформи. Зіркова пара багато разів була в цій країні, але цього разу їх вітають за іншими титулами.

Новини.LIVE покаже образи Камілли, які вразили французів.

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Для виходу з літака та перших годин у Парижі Камілла обрала рожеву сукню-пальто з вовняного крепу від бренду Fiona Clare, однотонний капелюх з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy. Щодо взуття, то дружина Чарльза III обрала бежеві туфлі на низькій платформі. А в руках 76-річна королева тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth.

У Камілли на шиї було перлинне намисто з діамантовою застібкою, а повний образ доповнили перлинні сережки-кліпси

Король та королева Великої Британії прибули до Парижу. Фото: Reuters

Чарльз III, Камілла, Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Reuters

Намисто королеви Великої Британії Камілли. Фото: Reuters

Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

На подібний образ Каміллу вочевидь надихнула покійна королева Єлизавета II. У рожевому образі вона відвідувала Францію 2014 року.

Королева Єлизавета II у Франції, 2014 рік. Фото: Google

Вже ввечері Камілла змінила образ. На урочисту вечерю королева прибула в темно-синій сукні, на яку стилісти додали однотонний плащ. Його Камілла зняла вже за банкетом.

Державний візит представників британської монархії продовжиться відвідуванням собору Паризької Богоматері, який відновлюють після руйнівної пожежі 2019 року. А в п’ятницю вони завершать візит до Франції в місті Бордо на південному заході, де їм проведуть екскурсію на органічному винограднику.

Чарльз III, Камілла, Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Reuters

Королева Великої Британії Камілла з першою леді Франції Бріжит Макрон. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу. Також ми розповідали, що відомий светр принцеси Діани продали за понад мільйон доларів.