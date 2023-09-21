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Королева Камілла вразила Париж та Версаль: фото модних образів

21 вересня 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Королева Камілла вразила Париж та Версаль: фото модних образів
Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Франції з офіційним державним візитом, який відклали навесні через протести проти пенсійної реформи. Зіркова пара багато разів була в цій країні, але цього разу їх вітають за іншими титулами.

Новини.LIVE покаже образи Камілли, які вразили французів.

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Для виходу з літака та перших годин у Парижі Камілла обрала рожеву сукню-пальто з вовняного крепу від бренду Fiona Clare, однотонний капелюх з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy. Щодо взуття, то дружина Чарльза III обрала бежеві туфлі на низькій платформі.  А в руках 76-річна королева тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth. 

У Камілли на шиї було перлинне намисто з діамантовою застібкою, а повний образ доповнили перлинні сережки-кліпси 

Камілла у Франції
Король та королева Великої Британії прибули до Парижу. Фото: Reuters
Камілла у Франції
Чарльз III, Камілла, Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Reuters
Намисто королеви Великої Британії Камілли. Фото: Reuters
Камілла у Франції
Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

На подібний образ Каміллу вочевидь надихнула покійна королева Єлизавета II. У рожевому образі вона відвідувала Францію 2014 року.

Королева Єлизавета II у Франції, 2014 рік. Фото: Google

Вже ввечері Камілла змінила образ. На урочисту вечерю королева прибула в темно-синій сукні, на яку стилісти додали однотонний плащ. Його Камілла зняла вже за банкетом. 

Державний візит представників британської монархії продовжиться відвідуванням собору Паризької Богоматері, який відновлюють після руйнівної пожежі 2019 року. А в п’ятницю вони завершать візит до Франції в місті Бордо на південному заході, де їм проведуть екскурсію на органічному винограднику. 

Камілла у Франції
Чарльз III, Камілла, Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Reuters
Королева Великої Британії Камілла з першою леді Франції Бріжит Макрон. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу. Також ми розповідали, що відомий светр принцеси Діани продали за понад мільйон доларів.

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