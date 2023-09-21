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Мик Джаггер и Хью Грант поужинали с Чарльзом, Камиллой и Макронами в Версале

21 сентября 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мик Джаггер и Хью Грант поужинали с Чарльзом, Камиллой и Макронами в Версале
Торжественный банкет в Версале. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недалеко от Парижа в Версале прошел торжественный банкет по случаю официального визита короля и королевы Великобритании, Чарльза III и Камиллы во Францию. Светское мероприятие посетили не только французская политическая и бизнес элита, но и представители шоу-бизнеса и спорта.

Соответствующие фото появились на Reuters.

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Чарльз III и Камилла стали почетными гостями на государственном банкете, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди этой страны Брижит Макрон в зеркальном зале Версальского дворца.

Перед фотографами позировали британские и французские звезды. Среди них, в частности, английский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "БАФТА" Хью Лори. Компанию ему составила его жена, телевизионная продюсер Анна Элизабет Эберштайн.

Версаль
Гью Лори с женой в Версале. Фото: Reuters

Светское мероприятие посетил и английский рок-музыкант, лидер легендарной группы The Rolling Stones, Мик Джаггер. Вместе с ним на ужин к королям и президентской паре пришла бывшая американская балерина, гражданская жена музыканта (вместе с 2014 года) Мелани Хамрик.

Музыкант Мик Джаггер с супругой в Версале. Фото: Reuters
Музыкант Мик Джаггер с гостями торжественного ужина в Версале. Фото: Reuters

Изысканные блюда также попробовали министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно с женой Хелен Мерси, футболист Дидье Дрогба и многие другие.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Фото: Reuters
Исполнительный директор LVMH Бернар Арно с супругой. Фото: Reuters
Версаль
Футболист Дидье Дрогба с женой. Фото: Reuters
Версаль
Бизнесмен Яник Боллор и его жена Хлои Буйг. Фото: Reuters
Торжественный банкет в Версале. Фото: Reuters
Версаль
Чарльз III, Камилла и семья Макронов. Фото: Reuters
Торжественный банкет в Версале. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла поразила французов модными образами. Также мы рассказывали, что российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию в Макрон.

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