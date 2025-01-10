Мика Ньютон и Бритни Спирс вынужденно убегают из Голливуда — фото

Пожар охватил Лос-Анджелес. Фото: Reuters

Пожар третий день бушует в Лос-Анджелесе. Количество погибших увеличилось до 10, а элитный район Пасифик-Палисейдс превращается в пепелище. Звезды массово эвакуируются. Среди них и певицы Бритни Спирс и Мика Ньютон.

Звезды рассказали детали в Instagram.

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Бритни Спирс взволнованно покинула Лос-Анджелес

Певица Бритни Спирс долго не комментировала события в США. Наконец "вышла на связь" и сообщила, что ей пришлось покинуть Лос-Анджелес. Она опубликовала сообщение с кукольными ногами и рассказала, куда уехала.

"Надеюсь, у вас все в порядке! Мне пришлось эвакуироваться из дома, и я еду 4 часа до отеля! Я публикую эту очаровательную обувь, чтобы оживить настроение людей! Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо, и я шлю вам мою любовь", — написала Бритни.

Артистка эвакуировалась из своего дома в небольшем городке Гидден-Хиллз, который расположен к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Мика Ньютон вынужденно покинула свой дом

Украинская певица Мика Ньютон, которая длительное время живет в США, сначала не собиралась эвакуироваться. Она писала, что с ней и ее семьей все хорошо, впрочем, все изменилось.

"Вся наша семья прямо сейчас должна эвакуироваться. Это все, будто в страшном сне, но наяву", — внезапно написала звезда в соцсети.

Мика Ньютон покинула Лос-Анджелес. Фото: instagram.com/mikanewton

Также певица показала, как сейчас выглядит ее город. Говорит, что от ситуации у нее разбивается сердце.

Лос-Анджелес после пожара. Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, дом светской львицы Пэрис Хилтон полностью сгорел в пожаре. Также огонь охватил поместье покойного актера Мэттью Перри.