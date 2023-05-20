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Міка Ньютон зізналася, чи шкодує, що співала у "Кадетах"

20 травня 2023 13:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Міка Ньютон зізналася, чи шкодує, що співала у "Кадетах"
Співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Міка Ньютон свого часу записала кілька пісень для російського серіалу "Кадетсво". Та сьогодні зірка інакше дивиться на свою роботу у проекті.

Про це артистка поділилася у своєму Instagram.

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Шок, коли думаю про це

Прихильники Міки Ньютон запитали її, чи жалкує вона про те, що її пісні лунали у російському серіалі "Кадетсво", який вийшов у 2007 році. Міка Ньютон записала для проекту кілька саундтреків. Сьогодні зірка переконана, вона тоді була занадто юна, і не розуміла помилковості свого рішення.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нас переконували, що бути в Росії — це круто, і мова їхня — це круто...у навчальних закладах викладали російською, національні новин були російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років. Мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, думаєш, що дорослі знають краще. Я вірю, що Україна стане наймогутнішою у світі. І зроблю все для того, щоб представляти її якнайкраще зі своєї сторони!", — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Міка Ньютон.

Міка Ньютон заспівала свого часу для серіалу "Кадети". Фото: instagram.com/mikanewton
Міка Ньютон заспівала свого часу для серіалу "Кадети". Фото: instagram.com/mikanewton 

Нагадаємо, на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року перемогла співачка зі Швеції Loreen. Вона виконала пісню Tattoo. Навколо виконавиці спалахнув конфлікт. Loreen звинувачують у плагіаті пісні. Серед одних з версій пісня Міки Ньютон "В плену".

Раніше стало відомо, що Україна цього року посіла на "Євробаченні" шосте місце.

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