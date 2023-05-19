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Путіністка Лариса Доліна з початку війни заробила майже сто мільйонів

19 травня 2023 20:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Путіністка Лариса Доліна з початку війни заробила майже сто мільйонів
Співачка Лариса Доліна. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Пропутінська співачка Лариса Доліна отримала від російської влади 92 млн рублів після початку війни. Торік ця сума була втричі меншою.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Гроші на рахунку співачки з'явилися внаслідок держконтрактів, за виступи та президентські гранти, які підтримують її музичну школу.

Після початку війни бюджетні установи заплатили співачці майже 17 млн рублів за 12 виступів. Ціна одного концерту від 900 тисяч до майже 4 млн рублів. Найбільше Доліній заплатили за виступ на концерті "З любов'ю з Петербурга" в Узбекистані та 1,75 млн рублів перерахували, коли співачка виступила на мілітаристському марафоні "Солдатський конверт" у Ставрополі у травні 2022 року. Там же на сцену також вийшли Shaman і Олег Газманов, які підтримують війну.

Лариса Доліна підтримує політику Володимира Путіна багато років. Вона неодноразово ставала його довіреною особою на виборах, хвалила президента в інтерв'ю і навіть вступила до партії "Єдиної Росії". Доліна підтримала анексію Криму, неодноразово виступала на концертах до її річниці та їздила з гастролями на півострів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Після початку війни співачка висловила підтримку Росії, виступала перед російськими учасниками війни та їздила на концерт "Нескорений Донбас" до Донецька.

Нагадаємо, вже другий рік поспіль РФ не бере участі у пісенному конкурсі "Євробачення", бо її до нього не допустили організатори. Причиною стала війна в Україні, яку відкрито підтримали багато місцевих знаменитостей. Серед них, наприклад, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна, Філіп Кіркоров та інші путіністи, які брали участь у конкурсі. Тепер вони матимуть змогу перемогти на місцевому аналогу "Євробачення", який планують запустити вже цього року.

Раніше стало відомо, що Податкова служба країни-терориста останнім часом активно перевіряє місцевих знаменитостей на сплату грошей до скарбниці. Після одіозних блогерів чиновники взялися і за музикантів. Так, співачку Алсу запідозрили у несплаті податків.

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