Мика Ньютон призналась, сожалеет, что пела в "Кадетах"

Мика Ньютон призналась, сожалеет ли о своих песнях в "Кадетах"
Певица Мика Ньютон записала в свое время несколько песен для российского сериала "Кадетсво". Но сегодня звезда иначе смотрит на свою работу в проекте.
Об этом артистка поделилась в своем Instagram.
Шок, когда думаю об этом
Поклонники Мики Ньютон спросили ее, сожалеет ли она о том, что ее песни звучали в российском сериале "Кадетсво", вышедшем в 2007 году. Мика Ньютон записала для проекта несколько саундтреков. Сегодня звезда убеждена, она тогда была слишком юная и не понимала ошибочности своего решения.
"Я сожалею, что были такие времена, когда нас убеждали, что быть в России — это круто, и язык их — это круто...в учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости были на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения, к сожалению, я себе не принадлежала, а когда ты молод, думаешь, что взрослые знают лучше, я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все, чтобы представлять ее наилучшим образом со своей стороны!», - написала на своей странице в социальной сети Мика Ньютон.
Напомним, на песенном конкурсе "Евровидения" в этом году победила певица из Швеции Loreen. Она исполнила песню Tattoo. Вокруг исполнительницы вспыхнул конфликт. Loreen обвиняют в плагиате песни. Среди одних из версий песня Мики Ньютон "В плену".
Ранее стало известно, что Украина в этом году заняла на "Евровидении" шестое место.