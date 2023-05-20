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Мика Ньютон призналась, сожалеет ли о своих песнях в "Кадетах"

20 мая 2023 13:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мика Ньютон призналась, сожалеет, что пела в "Кадетах"
Певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мика Ньютон записала в свое время несколько песен для российского сериала "Кадетсво". Но сегодня звезда иначе смотрит на свою работу в проекте.

Об этом артистка поделилась в своем Instagram.

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Шок, когда думаю об этом

Поклонники Мики Ньютон спросили ее, сожалеет ли она о том, что ее песни звучали в российском сериале "Кадетсво", вышедшем в 2007 году. Мика Ньютон записала для проекта несколько саундтреков. Сегодня звезда убеждена, она тогда была слишком юная и не понимала ошибочности своего решения.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нас убеждали, что быть в России — это круто, и язык их — это круто...в учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости были на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения, к сожалению, я себе не принадлежала, а когда ты молод, думаешь, что взрослые знают лучше, я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все, чтобы представлять ее наилучшим образом со своей стороны!», - написала на своей странице в социальной сети Мика Ньютон.

Мика Ньютон спела в свое время для сериала "Кадеты". Фото: instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон спела в свое время для сериала "Кадеты". Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, на песенном конкурсе "Евровидения" в этом году победила певица из Швеции Loreen. Она исполнила песню Tattoo. Вокруг исполнительницы вспыхнул конфликт. Loreen обвиняют в плагиате песни. Среди одних из версий песня Мики Ньютон "В плену".

Ранее стало известно, что Украина в этом году заняла на "Евровидении" шестое место.

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