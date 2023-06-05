Війна в Україні: Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі

Микита Джигурда на Донбасі. Фото: instagram.com/instadzhigurda/

Російський актор і співак Микита Джигурда, який підтримує путінський режим, вирушив на Донбас. Музикант у бронежилеті похвалився, що одним із перших серед російських артистів їздив до оккупантів.

Фото Микити Джигурди у військовій формі поділилася його дружина Марина Анісіна у Instagram.

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Анісіна захоплюється чоловіком, який у військовій формі та окулярах позує зі зброєю терористів. На своїй сторінці в соцмережі Джигурда теж викладає контент із оккупованої території, хизуючись тим, що сам вибирає місця куди їздити.

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Фоловери розкритикували артиста, нагадавши йому, що він сам із Києва та назвали його дії клоунадою.

Раніше Микита Джигурда, який активно підтримує вторгнення Россії в Україну, заявив, що міг стати Президентом України. Джигурда при цьому сказав, що через це довго не здавав український паспорт.

Нагадаємо, російський актор Микита Джигурда одержав російське громадянство.