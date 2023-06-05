Война в Украине: Никита Джигурда присоединился к кафирам на Донбассе

Никита Джигурда в Донбассе. Фото: instagram.com/instadzhigurda/

Российский актер и певец Никита Джигурда, поддерживающий путинский режим, отправился на Донбасс. Музыкант в бронежелете похвастался, что одним из первых среди российских артистов стал ездить к оккупантам.

Фото Никиты Джигурды в военной форме поделилась его жена Марина Анисина в Instagram.

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Анисина гордится мужем, который в военной форме и очках позирует с оружием террористов. На своей странице в соцсети Джигурда тоже выкладывает контент с оккупированной территории, бравируя тем, что сам выбирает точки куда ездить.

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Фоловеры подвергли критике артиста, напомнив ему, что он сам из Киева и назвали его действия клоунадой.

Ранее Никита Джигурда, активно поддерживающий вторжение Росси в Украину, заявил, что мог стать Президентом Украины. Джигурда при этом сказал, что из-за этого долго не сдавал свой украинский паспорт.

Напомним, российский актер Никита Джигурда получил российское гражданство.