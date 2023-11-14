Мільярдер Безос втрапив у скандал через фотосесію дружини для Vogue в образі фермерки

Дружина Джеффа Безоса Лорен Санчес. Фото: instagram.com/voguemagazine

Засновник Amazon, мільярдер Джефф Безоз з'явився разом з дружиною Лорен Санчес у грудневому номері журналу Vogue. Проте переважно фотосесія була присвячена його 53-річній дружині. Задум і герої фотосессії не прийшлися до душі читачам глянцю.

Безліч хейту виникло у коментарях під фотосесією в Instagram.

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Джефф Безос зі своєю другою дружиною — журналісткою і пілотом Лорен Санчес — знявся у фотосесії для журналу Vogue. Проте сам мільярдер з'явився лише на одному фото, тим часом як Санчес позувала у кількох образах, власне, їй і її діяльності було присвячено матеріал.

Проте поява цього подружжя у журналі обурила читачів. По-перше, людям не сподобалося, що мільярдери постали на фото у образі робочого класу — вони мали вигляд чи то фермерів, чи то ковбоїв, одне з фото було зроблено в авто явно не класу люкс.

"Мільярдери косплеять робітничий клас... будь ласка, будьте справжніми", — коментують допис.

По-друге, читачі впевнені, що Безос заплатив Vogue, щоб фото його дружини з'явилися у ньому.

"Вона просто сказала: "Джеффе, я хочу бути у Vogue", і він оплатив її це", — вважає один з коментаторів.

Також людям зовсім не імпонує образ і поведінка Лорен Санчес. У матеріалі вона розповідає, що турбується про клімат, проте хоче розвивати космічну сферу, хоча ці речі несумісні.

"Ви пишете "вона бачить речі, які не бачать інші люди" — ви маєте на увазі краєвиди з її яхти вартістю 500 мільйонів доларів? Чи ви маєте на увазі зі зручного високого місця недоторканного мільярдера?" — коментують допис Vogue.

Багато хто зазначив, що набагато більше хотів би побачити фото і прочитати про колишню дружину Безоса — Маккензі Скотт, яка більшу частину статків, отриманих при розлученні, передала на благодійність.

Читачів розчарувало, що журнал робить культ з мільярдерів, які переважно дбають про власні потреби.

Нагадаємо, мільярдер Джефф Безос придбав будинок сусіда за 79 мільйонів доларів.

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