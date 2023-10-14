Мільярдер Джефф Безос придбав будинок сусіда за 79 мільйонів доларів

Будинок Базоса з 11 ванними кімнатами. Фото: Legendary Productions

Мільярдер Джефф Безос купив маєток сусіда вартістю 79 мільйонів доларів у "Бункері мільярдерів" у Флориді. Початкова ціна нерухомості становила 85 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Засновник Amazon купив нерухомість із семи спальнями в ексклюзивній місцині Індіан-Крік поблизу Маямі, серед мешканців там проживають Іванка Трамп і Том Брейді.

Будинок з 11 ванними кімнатами займає 19 064 квадратних футів і може похвалитися приголомшливим видом на затоку Біскейн.

Будинок мільярдера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

Будинок мільярдера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

Маєток був побудований в 2000 році і раніше належав металургійному магнату Лерою Шектеру, який востаннє продав його в 2014 році за 28 мільйонів доларів.

Цей район відомий як "бункер мільярдерів" і раніше привертав увагу таких людей, як Jay-Z і Бейонсе, а також нинішніх інвесторів-резидентів Карла Ікана та Джареда Кушнера.

Футбольна зірка Том Брейді та його дружина-супермодель Жизель Бюндхен також будували "екоособняк" до розлучення. Мільярдер має будинків на 600 мільйонів доларів США в Нью-Йорку, Вашингтоні, Беверлі-Гіллз і Західному Техасі. Минулого року Безос, чий статок становить близько 160 мільярдів доларів, додав до своєї колекції приватний маєток на Гаваях.

Безос розширює свою колекцію нерухомості після заручин із Лорен Санчес. Його останнє придбання відбулося лише через кілька місяців після того, як він витратив 68 мільйонів доларів на сусідню нерухомість на тому ж закритому острові. Будинок з трьома спальнями був побудований в 1965 році і розташований на двох акрах землі. На острів можна потрапити лише по одному мосту, що охороняється, і його охороняє приватна поліція, яка цілодобово патрулює територію пішки. Мешканці мають доступ до ексклюзивного заміського клубу та приватного поля для гольфу на 18 лунок, а Південний пляж Маямі розташовується всього в восьми милях.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес придбала розкішний будинок у кредит.

Раніше зірка "Вартових галактики" виставив на продаж своє розкішне "сімейне гніздечко".