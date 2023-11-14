Миллиардер Безос попал в скандал из-за фотосессии жены для Vogue в образе фермерки

Миллиардер Безос попал в скандал из-за фотосессии жены для Vogue в образе простушки
Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безоз, появился вместе с женой Лорен Санчес в декабрьском номере журнала Vogue. Однако в основном фотосессия была посвящена его 53-летней жене. Замысел и герои фотосессии не пришлись по душе читателям глянца.
Множество хейта возникло в комментариях под фотосессией в Instagram.
Рекламируют миллиардеров
Джефф Безос со своей второй женой — журналисткой и пилотом Лорен Санчес — снялся в фотосессии для журнала Vogue. Однако сам миллиардер появился только на одном фото, в то время как Санчес позировала в нескольких образах, собственно ей и ее деятельности был посвящен материал.
Однако появление этих супругов в журнале возмутило читателей. Во-первых, людям не понравилось, что миллиардеры предстали на фото в образе рабочего класса — они были похожи то ли на фермеров, то ли на ковбоев, одно из фото было сделано в авто явно не класса люкс.
"Миллиардеры косплеят рабочий класс... пожалуйста, будьте настоящими", — комментируют публикацию.
Во-вторых, читатели уверены, что Безос заплатил Vogue, чтобы фото его жены появились в нем.
"Она просто сказала: "Джефф, я хочу быть в Vogue", и он оплатил ей это", — считает один из комментаторов.
Также людям совсем не импонирует образ и поведение Лорен Санчес. В материале она рассказывает, что заботится о климате, но хочет развивать космическую сферу, хотя эти вещи несовместимы. Также кичится своим багатством.
"Вы пишете "она видит вещи, которые не видят другие люди" — вы имеете в виду виды с ее яхты стоимостью 500 миллионов долларов? Или вид из удобного высокого места неприкосновенного миллиардера?" — комментируют публикацию Vogue.
Многие отметили, что гораздо больше хотели бы увидеть фото и прочитать о бывшей жене Безоса — Маккензи Скотт, которая большую часть состояния, полученного при разводе, передала на благотворительность.
Читателей разочаровало, что журнал делает культ из миллиардеров, преимущественно заботящихся о собственных нуждах.
Напомним, миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов.
Также мы писали, что миллиардер Джефф Безос обручился с шоувумен Лорен Санчес.
Читайте Новини.LIVE!