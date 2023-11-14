Миллиардер Безос попал в скандал из-за фотосессии жены для Vogue в образе фермерки

Жена Джеффа Безоса Лорен Санчес. Фото: instagram.com/voguemagazine

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безоз, появился вместе с женой Лорен Санчес в декабрьском номере журнала Vogue. Однако в основном фотосессия была посвящена его 53-летней жене. Замысел и герои фотосессии не пришлись по душе читателям глянца.

Множество хейта возникло в комментариях под фотосессией в Instagram.

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Джефф Безос со своей второй женой — журналисткой и пилотом Лорен Санчес — снялся в фотосессии для журнала Vogue. Однако сам миллиардер появился только на одном фото, в то время как Санчес позировала в нескольких образах, собственно ей и ее деятельности был посвящен материал.

Однако появление этих супругов в журнале возмутило читателей. Во-первых, людям не понравилось, что миллиардеры предстали на фото в образе рабочего класса — они были похожи то ли на фермеров, то ли на ковбоев, одно из фото было сделано в авто явно не класса люкс.

"Миллиардеры косплеят рабочий класс... пожалуйста, будьте настоящими", — комментируют публикацию.

Во-вторых, читатели уверены, что Безос заплатил Vogue, чтобы фото его жены появились в нем.

"Она просто сказала: "Джефф, я хочу быть в Vogue", и он оплатил ей это", — считает один из комментаторов.

Также людям совсем не импонирует образ и поведение Лорен Санчес. В материале она рассказывает, что заботится о климате, но хочет развивать космическую сферу, хотя эти вещи несовместимы. Также кичится своим багатством.

"Вы пишете "она видит вещи, которые не видят другие люди" — вы имеете в виду виды с ее яхты стоимостью 500 миллионов долларов? Или вид из удобного высокого места неприкосновенного миллиардера?" — комментируют публикацию Vogue.

Многие отметили, что гораздо больше хотели бы увидеть фото и прочитать о бывшей жене Безоса — Маккензи Скотт, которая большую часть состояния, полученного при разводе, передала на благотворительность.

Читателей разочаровало, что журнал делает культ из миллиардеров, преимущественно заботящихся о собственных нуждах.

Напомним, миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов.

Также мы писали, что миллиардер Джефф Безос обручился с шоувумен Лорен Санчес.