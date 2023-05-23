Американський мільярдер Джефф Безос та шоувумен Лорен Санчес. Фото: Instagram/laurenwsanchez

Засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin, американський мільярдер Джефф Безос заручився з шоувумен Лорен Санчес.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Зіркова пара проводить зараз час на французькому Лазурному узбережжі. Джефф та Лорен відвідали прем'єру "Вбивць квіткового місяця" режисера Мартіна Скорсезе. В перерві між світськими подіями, папараці підловили зірок на балконі. На безіменному пальці шоувумен красується діамантова каблучка.

Джефф Безос та Лорен Санчес у Каннах. Фото: People

Зіркова пара оприлюднила свої стосунки в січні 2019 року, після того, як Безос оголосив про розлучення з письменницею Маккензі Скотт. Від цього шлюбу Джефф має чотирьох дітей.

Про обраницю мільярдера

53-річна Лорен Санчес — лауреатка премії "Еммі" за найкращі телевізійні репортажі. Також вона заснувала продюсерську компанію Black Ops Aviation, яка займається повітряною зйомкою та допомагає голлівудським режисерам. Наприклад, Лорен працювала з Крістофером Ноланом під час зйомок його фільму "Дюнкерк".

Крім того, Санчес є ліцензованою пілотесою гвинтокрила, а також бере активну участь у благодійній діяльності Безоса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія з чоловіком, з яким вона розлучається, вийшли разом на червону доріжку в Каннах. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Меган Фокс з бойфрендом, співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly), вперше за довгий час з'явились на світському заході.