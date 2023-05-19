Меган Фокс з бойфрендом вперше за довгий час з'явились на світському заході

Акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). Фото: Instagram/foxykells

Наприкінці цієї зими голлівудська акторка Меган Фокс розійшлась зі співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Зірковій парі знадобився час та сеанси психолога, аби знову зійтися. Вперше після розставання Меган та Колсон з’явились разом на світському заході.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Актриса та музикант з'явилися на вечірці на честь виходу нового номеру журналу Sports Illustrated Swimsuit, для обкладинки якого знялася Фокс. 37-річна кінозірка позувала перед фотографами у сукні бренду LaQuan Smith.

33-річний Колсон був помічений поряд із Меган за лаштунками світського заходу. На червоній доріжці закохані позували окремо. Уважні користувачі соцмереж помітили, що на безіменний палець зірки "Трансформерів" так і не повернулася розкішна обручка з двома діамантами, яке подарував їй на честь заручин Machine GunKelly в січні минулого року.

Нагадаємо, раніше Меган Фокс розповіла про боротьбу з психічним розладом. Також ми писали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон розійшлась з сином британського мільярдера.