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Камалія з чоловіком, з яким вона розлучається, вийшли разом на доріжку в Канна

23 травня 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалія з чоловіком, з яким вона розлучається, вийшли разом на доріжку в Канна
Співачка Камалія з чоловіком Захуром. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у французькому місті Канни, де саме зараз проходить відомий міжнародний кінофестиваль, співачка Камалія відсвяткувала свій 46-й день народження. Сюрприз для неї влаштував поки ще чоловік артистки, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур. Також разом з ним Камалія з’явилась на червоній доріжці кінофестивалю.

Співачка опублікувала спільну фотографію у своїх соцмережах.

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На червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю співачка та мільярдер з’явились в одязі в кольорах українського прапора. Камалія позувала перед фотографами в сукні від бренду Adamaris.

"Ми разом з Захуром представляємо Україну в усій її красі на Каннському міжнародному кінофестивалі", — лаконічно підписала фотографію співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реакція підписників

Більшість з шанувальників зіркової пари відмітили патріотичні образи Камалії та Захура. Співачка та її поки що ще чоловік отримали чимало компліментів. Втім, останнім часом, після оголошення про розлучення, пара стала частіше з’являтися разом. А на фото з Канн Захур взагалі тримає руку на талії дружини. Це дивує деяких підписників Камалії. 

  • То все ж таки "разом з Захуром"? То для чого було розпускати оту брехню про розлучення? Аби попіаритись?
  • Байдуже де ви. Головне, що ви разом. Дівчата, розходимося, Захур вже не вільний
  • То розлучаємося, то миримось. Навіщо сміття з хати виносити?

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що після скандалу з Віктором Павліком його дружина голодувала п'ять днів.

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