Миллиардер Джефф Безос обручился с шоувумен Лорен Санчес

Американский миллиардер Джефф Безос и шоувумен Лорен Санчес. Фото: Instagram/laurenwsanchez

Основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, американский миллиардер Джефф Безос обручился с шоувумен Лореном Санчесом.

Об этом сообщает издание People.

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Звездная пара проводит сейчас время на французском Лазурном побережье. Джефф и Лорен посетили премьеру "Убийц цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе. В перерыве между светскими мероприятиями папарацци подловили звезд на балконе. На безымянном пальце шоувумен красуется бриллиантовое кольцо.

Джефф Безос и Лорен Санчес в Каннах. Фото: People

Звездная пара обнародовала свои отношения в январе 2019 года, после того, как Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Скотт. От этого брака у Джеффа четыре ребенка.

Об избраннице миллиардера

53-летняя Лорен Санчес — лауреатка премии "Эмми" за лучшие телевизионные репортажи. Она также основала продюсерскую компанию Black Ops Aviation, которая занимается воздушной съемкой и помогает голливудским режиссерам. К примеру, Лорен работала с Кристофером Ноланом во время съемок его фильма "Дюнкерк".

Кроме того, Санчес является лицензированным пилотом вертолета, а также активно участвует в благотворительной деятельности Безоса.

Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия с мужем, с которым она разводится, вышли вместе на красную дорожку в Каннах. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Меган Фокс с бойфрендом, певцом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly), впервые за долгое время появилась на светском мероприятии.