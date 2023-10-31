Миллионер до 30 — назвали самого богатого звездного ребенка Великобритании

Сыновья Бекхэмов. Фото: Reuters

Певец Гарри Стайлс стал самой богатой звездой в возрасте до 30 лет в Великобритании. А сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин — самым богатым звездным ребенком.

Об этом пишет Daily Mail.

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В списке также оказались Дуа Липа, Том Холланд, Зейн Малик, Сирша Ронан, звезды "Игры престолов" Софи Тернер и Мэйси Уильямс и другие.

Список самых богатых звезд Великобритании до 30 лет

1. Гарри Стайлс, 29 лет (175 млн фунтов стерлингов).

2. Дуа Липа, 28 лет (82,5 млн фунтов стерлингов).

3. Найл Хоран, 30 лет (60,4 млн фунтов стерлингов).

4. Лиам Пэйн, 30 лет (49,4 млн фунтов стерлингов).

5. Зейн Малик, 30 лет (38,5 млн фунтов стерлингов).

6. KSI, 30 лет (36,1 млн. фунтов стерлингов).

7. Стормзи, 30 лет (32,3 млн фунтов стерлингов).

8. Льюис Капальди, 27 лет (23,9 млн фунтов стерлингов).

9. Том Холланд, 27 лет (20,6 млн фунтов стерлингов).

10. Милли Бобби Браун, 19 лет (20 млн фунтов стерлингов).

11. Джейд Тирлуолл, 30 лет (19,8 млн фунтов).

12. Перри Эдвардс, 30 лет (19 млн фунтов стерлингов).

13. Джордж Эзра, 30 лет (16,3 млн. фунтов).

14. Софи Тернер, 27 лет (15 млн фунтов стерлингов).

15. Молли-Мэй Хейг, 24 года, и Томми Фьюри, 24 года (12 млн фунтов стерлингов).

16. Дэйв, 25 лет (10,9 млн фунтов стерлингов).

17. Сэм Фендер, 29 лет (10,9 млн фунтов стерлингов).

18. Джорджа Смит, 26 лет (10 млн фунтов стерлингов).

19. Мэйси Уильямс, 26 лет (9,4 млн. фунтов стерлингов).

20. Серша Ронан, 29 лет (8,5 млн фунтов стерлингов).

Состояние 24-летнего Бруклина составило 10 млн фунтов стерлингов. Бруклин зарабатывает на рекламных контрактах и своих кулинарных видео, которые часто сталкиваются с критикой со стороны пользователей из-за небрежности в процессе приготовления и неоправданно дорогих ингредиентов. До этого Бруклин пытался стать футболистом, фотографом и моделью, но эти попытки не увенчались успехом.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэмы развлеклись в компании семьи Месси.

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