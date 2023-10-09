Експерт з мови тіла розповіла про справжні емоції Бекхема підчас інтерв'ю про його імовірну коханку

Девід Бекхем. Фото: Reuters

Девід Бекхем прокоментував у документальному серіалі Netflix імовірний роман зі своєю особистою помічницею Ребеккою Лус. Про справжні емоції футболіста під час інтерв'ю розповіла експерт з мови тіла.

Про це пише видання Daily Mail.

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За словами Джуді Джеймс, дружина футболіста Вікторія показала, що все ще не хоче говорити про ситуацію. Після того, як у 2003 році суперзірка британського футболу переїхав до Іспанії, щоб грати за "Реал Мадрид", Девіда звинуватили в тому, що він мав роман зі своїм секретарем, що поставило його шлюб під загрозу.

Експерт з мови тіла Джуді розповідає про те, як Девід часто здавався "вразливим" і навіть іноді злим у документальному фільмі про себе.

Вона сказала, що Девід "не мав зорового контакту з інтерв’юером і зробив кілька глибоких, стриманих вдихів, коли почав повільно й обережно говорити" про звинувачення в романі.

Джуді додала, що колишній футболіст, однак, зрештою розчулився, коли говорив, що йому з дружиною "потрібно було боротися один за одного, нам потрібно було боротися за нашу сім’ю".

Вікторія Бекхем під час інтерв'ю. Фото: Netflix

Бекхем також продемонстрував "злість в очах", коли сказав, що "жахливі історії" були "важкими для нього".

Тим часом Вікторія "показує силу, про яку говорив Девід", — пояснила Джуді.

"Вона виглядає і звучить урівноваженою та рішучою, хоча є три сигнали, які свідчать про те, що вона все ж воліла б залишити цю тему при собі. Вона піднімає одну руку і тримає її рівно, виразно протестуючи, а поки говорить, тримає її як бар’єр. Потім до неї приєднує другу руку, і нарешті вона піднімає ногу, щоб створити повний бар’єр", — розповіла експерт про мову тіла Вікторії Бекхем.

Девід Бекхем під час інтерв'ю. Фото: Netflix

Джуді також звернула увагу на мову тіла Девіда, коли його вперше запитали про ймовірний роман.

"Імовірний роман викликає більш формальну реакцію Девіда. Немає зорового контакту з інтерв’юером, але є кілька глибоких, самоконтрольованих вдихів, коли він починає говорити повільно й обережно. Коли він каже, що з "жахливими історіями" було "важко впоратися", вираз його очей свідчить про гнів. Сльози з’являються, коли він каже "ми бійці", але він також сміється і знизує плечима, натякаючи на низку змішаних емоцій", — додає Джуді.

Фільма про історію Бекхема

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Чотирисерійний документальний фільм розповідає про особисте та професійне життя родини Бекхемів. У серіалі пара вперше публічно говорить про імовірний роман Девіда з особистим помічником Ребеккою Лус.

Майже через 20 років після того, як з'явились чутки, що він і його особистий помічник зблизилися, коли він грав в Іспанії за "Реал Мадрид", Вікторія Бекхем розповіла, що місяці після цього були "найважчими" в її житті, і що вони більше не відчували себе парою".

Тим часом Бекхем зізнався, що він досі не знає, як вони пройшли через кризу 2003 року, але він і його дружина знали, що їм потрібно "боротися за свою сім'ю". Футболіст сказав, що вони відчували, що "тонуть", коли їхній шлюб був у заголовках протягом кількох місяців.

Колишній капітан збірної Англії також розповів, як він "щодня відчував себе хворим", коли він боровся за шлюб.

У відвертому інтерв’ю Вікторія Бекхем, здавалося, стримувала сльози, коли її запитали, чи це був найважчий час у їхньому шлюбі.

"100 відсотків. Це був найважчий період для нас. Тому що було відчуття, що світ проти нас. Ось у чому річ, ми були один проти одного, якщо бути чесним. Ще до Мадриду іноді здавалося, що ми проти всіх, але ми були разом, ми були пов’язані, ми мали один одного. Але коли ми були в Іспанії, у нас не було відчуття, що ми були один з одним. І це сумно. Я навіть не можу сказати, як це було важко. І як це вплинуло на мене", — говорить дружина Девіда Бекхема.

Про стосунки з Лус було написано у News Of The World. У той час Вікторія вирішила бути у Великобританії, щоб її маленькі сини Бруклін і Ромео могли залишитися в школі. Це рішення змусило відчути Бекхема себе самотнім.

Нагадаємо, стало відомо, чим зараз займається імовірна коханка Бекхема.

Раніше сини Бекхема зробили однакові татуювання.