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Вікторія Бекхем показала, як на ній сидить сукня пишнотілої Кім Кардаш'ян

31 жовтня 2023 11:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем показала, як на ній сидить сукня пишнотілої Кім Кардаш'ян
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Вікторія Бекхем приміряла сукню, яку створила спеціально для Кім Кардаш'ян. У ній Кім була на модному показі Бекхем на Тижні моди в Парижі.

Вбранням Вікторія похизувалася у своїх соціальних мережах.

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На фігурі Бекхем сукня виглядає дещо інакше і схожа на стиль оверсайз. На показ Вікторії Кім одягла бузкову атласну сукню-ночнушку з відвертим декольте. 42-річна власниця пишних форм, Кім, також вдягнула розкішні діамантові прикраси через сім років після того, як її пограбували зі зброєю у столиці Франції.

 

 

 

"Я створила цю сукню ексклюзивно для Кім Кардаш'ян, щоб вона одягла її на моє шоу #VBSS24 у Парижі. Я відразу захотіла її і собі! Форма проста, приємна і в красивому baby-рожевому кольорі!" — прокоментувала Бекхем відео, як позує перед дзеркалом.

У жовтні 2016 року злочинці у Кім Кардаш'ян в Парижі вкрали скриньку з коштовностями вартістю 6 мільйонів євро і каблучку вартістю 4 мільйони євро, увірвавшись в її готельний номер і приставивши пістолет до її голови.

Відтоді Кім розповіла про своє вагання щодо носіння дорогих прикрас.

У 2021 році Кім розповіла про те, що вона стала "зовсім іншою людиною" після того, як її пограбували на мільйони під час Паризького тижня моди в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми розважились у компанії родини Мессі.

Раніше експертка з мови тіла розповіла, що відчував Бекхем під час інтерв'ю про його ймовірну коханку.

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