Міллі Йовович 49 — відомі ролі зірки

Акторка Мілла Йовович у фільмі "5 елемент". Фото: скриншот YouTube

Сьогодні, 17 грудня, відома голлівудська акторка із українським корінням Мілла Йовович святкує свій 49-й день народження. Зірка відома своїми ролями в бойовиках та фантастиці.

Редакція Новини.LIVE пригадає фільми, які зробили Міллу Йовович знаменитою.

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Ролі Мілли Йовович

Лілу в "П'ятому елементі" (1997)

Ця роль принесла акторці світову популярність. Режисер Люк Бессон створив футуристичний світ, де Лілу — таємнича і чарівна інопланетянка, яка є "п'ятим елементом" у спасінні світу. Її образ з рудими пасмами волосся та незвичайним костюмом став культовим, а її гра підкорила глядачів своєю енергією та щирістю.

Джоанна Д'Арк у "Посланниці: Історія Жанни Д'Арк" (1999)

Мілла виконала головну роль у фільмі Люка Бессона, втіливши легендарну французьку героїню Жанну Д'Арк. Її вдалося передати глибину історії цього персонажа.

Віолет в "Ультрафіолет" (2006)

Науково-фантастичний бойовик, де Мілла Йовович зіграла сильну жінку з надздібностями. Хоча фільм отримав суперечливі відгуки, образ Віолет запам'ятався шанувальникам жанру.

Еліс в "Оселі зла" (2002–2016)

Це найвідоміша роль Мілли Йовович. Еліс — головна героїня у франшизі, заснованій на популярній відеогрі Resident Evil. Героїня бореться зі зловісною корпорацією Umbrella та ордами зомбі, демонструючи вражаючу фізичну підготовку й силу. Саме ця роль закріпила за нею статус "королеви бойовиків".

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