Милли Йовович 49 — известные роли звезды

Актриса Милла Йовович в фильме "5 элемент" Фото: скриншот YouTube

Сегодня, 17 декабря, известная голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович отмечает свой 49-й день рождения. Звезда известна своими ролями в боевиках и фантастике.

Редакция Новини.LIVE вспомнит фильмы, которые сделали Миллу Йовович знаменитой.

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Роли Миллы Йовович

Лилу в "Пятом элементе" (1997)

Эта роль принесла актрисе мировую известность. Режиссер Люк Бессон создал футуристический мир, где Лилу — таинственная и очаровательная инопланетянка, которая является "пятым элементом" в спасении мира. Ее образ с рыжими прядями волос и необычным костюмом стал культовым, а ее игра покорила зрителей своей энергией и искренностью.

Джоанна Д'Арк в "Посланнице: История Жанны Д'Арк" (1999)

Милла исполнила главную роль в фильме Люка Бессона, воплотив легендарную французскую героиню Жанну Д'Арк. Ее удалось передать глубину истории этого персонажа.

Виолет в "Ультрафиолет" (2006)

Научно-фантастический боевик, где Милла Йовович сыграла сильную женщину с сверхспособностями. Хотя фильм получил противоречивые отзывы, образ Виолет запомнился поклонникам жанра.

Элис в "Обителе зла" (2002–2016)

Это самая известная роль Миллы Йовович. Элис — главная героиня во франшизе, основанной на популярной видеоигре Resident Evil. Героиня борется со зловещей корпорацией Umbrella и ордами зомби, демонстрируя поразительную физическую подготовку и силу. Именно эта роль закрепила за ней статус "королевы боевиков".

Напомним, ранее мы писали, что какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о пятерке фильмов, сейчас которые сейчас собирают миллионы долларов в прокате США.