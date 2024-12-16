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Топ-5 фільмів, які зараз збирають мільйони доларів в прокаті США

16 грудня 2024 00:27
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
П'ятірка фільмів, які зібрали найбільше грошей у США за першу половину грудня
Глядачі в кінотеатрі. Фото: Unsplash
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Американський кіноринок — один з найбільших у світі. До касових зборів в цій країні прикута увага не тільки кінокритиків, експертів, але й глядачів.

Новини.LIVE розкаже, які фільми зібрали найбільше грошей в американському кінопрокаті за першу половину грудня 2024 року. 

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Ваяна 2

Анімаційний музично-пригодницький фільм, створений Walt Disney Animation Studios.Сценаристом і режисером фільму став Девід Деррік-молодший, для якого стрічка стала режисерським дебютом. Ауліі Кравальйо та Двейн Джонсон повернулися до озвучення ролей Ваяни та Мауї.

Прем'єра "Ваяна 2" в США відбулася 27 листопада, а в Україні — 28 листопада. Якщо брати показники грудня, то мультфільм у Штатах отримав 147 млн доларів. Сумарні ж збори по світу вже сягнули показника в 717 млн доларів. 

Wicked: Чародійка

Музичний фентезійний фільм режисера Джона Чу, адаптований Стівеном Шварцем і Вінні Холцман з їхнього мюзиклу "Зла", став також хітом в кінотеатрах. Реліз відбувся 22 листопада. Сумарно по світу стрічка зібрала 524 млн доларів. 

Якщо брати першу половину грудня, то в скарбничці мюзиклу — 116 млн доларів. У фільмі знімаються Синтія Еріво, Аріана Гранде, Джонатан Бейлі та Джефф Голдблюм. 

Гладіатор 2

Історичний художній фільм режисера Рідлі Скотта, сіквел картини "Гладіатор" 2000 року. Довгоочікуваний реліз, на який чекали майже чверть століття відбувся 22 листопада (в Україні 14 листопада). Сумарно в стрічки 398 млн доларів касових зборів. Грудень в США приніс фільму 41,3 млн доларів. 

Кодове ім'я "Червоний"

Художній фільм режисера Джейка Кездана в оригіналі має назву Red One. Сценарій фільму написав Кріс Морган на основі оригінальної історії Хірама Гарсії. Головні ролі виконали Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Кірнан Шипка та Дж. К. Сіммонс.

Сумарно фільм, який вийшов в прокат 15 листопада, зібрав у світі 175 млн доларів. За першу половину грудня у США стрічці вдалось поповнити бокс-офіс на 19,7 млн доларів. 

Інтерстеллар

З нагоди десятиріччя з прем’єри в кінотеатрах вийшов британський науково-фантастичний фільм, знятий режисером Крістофером Ноланом. В головних ролях знялись Меттью Макконехі, Енн Гетевей, Джессіка Честейн, Кейсі Аффлек і Майкл Кейн.

Стрічка входить до списку 250 найкращих фільмів за версією користувачів IMDb. "Інтерстеллар" отримав премію "Оскар" в категорії "Найкращі візуальні ефекти". Сумарно хіт зібрав 724 млн доларів у світовому прокаті. А повторний реліз за першу половину грудня додав ще 12 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про новинки на Netflix, які подарують святковий настрій. Також ми розповідали, що режисер Мстислав Чернов презентує новий фільм про війну в Україні.

США кіно гроші Голлівуд кінотеатри

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