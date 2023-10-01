Пісня Мироненка лунає у кліпі, присвяченому загиблим захисникам та захисницям України

Фрагмент з кліпу "Герої не вмирають… Позивний "Троль". Фото: The Police Big Band of Ukraine

Вийшов музичний кліп "Герої не вмирають… Позивний "Троль", присвячений загиблим захисникам та захисницям. У зйомках взяли участь побратими Сил Спеціальних Операцій та Спецпідрозділів Національної Поліції України. Свою пісню надав Сергій Мироненко, який останнім часом дає спільні концерти з Іриною Білик. А виконує її оркестр Національної Поліції України.

Зворушливе відео доступне на YouTube-каналі The Police Big Band of Ukraine.

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У центрі сюжету відео — реальна історія українського бійця Андрія Слобченко з позивним "Троль". Андрій — ветеран, що з 2014 року пройшов найзапекліші бої: Донецький аеропорт, Авдіївку, Волноваху, Піски та інші гарячі точки. Служив в артрозвідці 93-ї бригади. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць ворожої техніки.

Полеглий захисник України Андрій Слобченко з позивним "Троль". Фото: The Police Big Band of Ukraine

2022 року Андрій вибивав окупантів з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецькою зброєю, вони атакували ворожі колони. Герой України загинув біля Бахмуту у 2022 році, ціною життя відбив ворожий штурм.

"Андрій — людина-символ. Він — уособлення тисяч простих українців, які не вагаючись ні секунди стали на захист Батьківщини. Ці люди — не медійні персони. У них не має часу на соцмережі та інтерв’ю. Вони воюють — вдень, вночі, вранці, ввечері. Вони проявляють надзвичайну мужність і віддають свої життя, щоб мільйони українців жили під мирним небом. Саме цим людям і присвячена відеоробота", — йдеться в описі під кліпом, режисером якої виступив Василь Москаленко.

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