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Мироненко спел в клипе, посвященном погибшим защитникам и защитницам Украины

1 октября 2023 15:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мироненко спел в клипе, посвященном погибшим защитникам и защитницам Украины
Фрагмент из клипа "Герої не вмирають… Позивний "Троль". Фото: The Police Big Band of Ukraine
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вышел музыкальный клип "Герої не вмирають… Позивний "Троль", посвященный погибшим защитникам и защитницам. В съемках приняли участие побратимы Сил Специальных Операций и Спецподразделений Национальной Полиции Украины. А композицию исполнил Сергей Мироненко, который в последнее время дает совместные концерты с Ириной Билык.

Трогательное видео доступно на YouTube-канале The Police Big Band of Ukraine.

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В центре сюжета видео — реальная история украинского бойца Андрея Слобченко с позывным "Тролль". Андрей — ветеран, с 2014 года прошедший самые жестокие бои: Донецкий аэропорт, Авдеевку, Волноваху, Пески и другие горячие точки. Служил в арт разведке 93-й бригады. Благодаря его работе были уничтожены сотни единиц вражеской техники.

Павший защитник Украины Андрей Слобченко с позывным "Тролль". Фото: The Police Big Band of Ukraine

В 2022 году Андрей выбивал оккупантов из Киевской области. Вдвоем с побратимом, вооруженные только РПГ и стрелковым оружием, они атаковали вражеские колонны. Герой Украины погиб у Бахмута в 2022 году, ценой жизни отразил вражеский штурм.

"Андрей человек-символ. Он олицетворение тысяч простых украинцев, которые не колеблясь ни секунды встали на защиту Родины. Эти люди не медийные персоны. У них нет времени на соцсети и интервью. Они воюют днем, ночью, утром, вечером. Они проявляют необычайное мужество и отдают свои жизни, чтобы миллионы украинцев жили под мирным небом. Именно этим людям и посвящена видео работа" , — говорится в описании под клипом, режиссером которого выступил Василий Москаленко.

Напомним, ранее мы писали, кто из военных пришел на шоу "Голос країни-13". Также мы рассказывали о представителях шоу-бизнеса, погибших на фронте.

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