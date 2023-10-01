Учасники шоу "Голос країни-13" в лавах ЗСУ

Захисники нашої країни на телешоу "Голос країни-13". Колаж: Новини.LIVE

Вже сьогодні стартує новий етап музичного проєкту "Голос країні-13" — "вокальні батли", які вийдуть в оновленому форматі та за новими правилами. Серед 40 учасників, які пройшли сліпі прослуховування є молодий ветеран війни та командир одного з взводів на Одещині.

Новини.LIVE детальніше розкаже про героїв нового сезону телешоу, які відзначають сьогодні День захисника та захисниць України.

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Юрій Городецький на шоу "Голос країни-13"

Юрій — уродженець Одеської області, командир взводу у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Він відповідає за супровід військових колон, переміщення техніки та військових. В Юрія у підпорядкуванні 22 військовослужбовці.

"Музика в моєму житті була з дитинства. З перших класів вдома я виступав в сільському клубі. Приїжджав до своїх товаришів у різні підрозділи, просто робив їм маленькі концерти. Блютуз колонка, гітара — поспівав, посміялися, потанцювали. Люди трошки перезавантажуються", — сказав у відеовізитці 25-річний Городецький.

Захисник України — прихильник академічної музики. На сцені "Голосу країни" він заспівав гімн столиці України — "Києве мій". До Городецького повернулися зіркові тренери співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та музичний продюсер Іван Клименко.

До команди першої військовий і пішов. Відео з виступом Юрія набрало вже понад 380 тисяч переглядів

У 18 років Юрій вступив до лав ЗСУ. Тоді у нього народився перший син (всього в нього їх двоє). Вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні, адже тепер кожен куточок рідної землі дорожчий ніж відпочинок за кордоном. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару й кожне таке відрядження не проходить без його концерту.

Дружина Городецького також служить в ЗСУ. Вона з’явилась у відео Наталії Могилевської, коли та записувала свій трек з талановитим військовослужбовцем. На TikTok Юрія підписані майже 140 тисяч фоловерів.

Михайло Панчишин (Ptashkin) на шоу "Голос країни-13"

Виступ 25-річного львів'янина, який виконав на сцені авторську пісню "Невідомий герой", спричини фурор серед зіркових тренерів та глядачів в залі. Свої крісла розвернули всі знаменитості.

На самому початку повномасштабної війни Михайло записався до лав ЗСУ і провів у підрозділі майже рік. Спочатку він з побратимами брав участь у звільненні Ірпеня. Потім їхньому підрозділу дали завдання поїхати в Бахмут.

"Ворог воює дуже підло, адже я особисто бачив фосфорні боєприпаси у Бахмуті. Тоді ми зайшли в саме пекло: 7 днів безперервного обстрілу. Під час боїв я отримав контузію, в мене були постійні струси голови від вибухової хвилі. Я втрачав свідомість, потім бачив, як виносили тіла наших бійців. Одного разу орки взяли нас в кільце і тоді я подумав: господи, якщо я виберуся живим, то я зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які полягли за нашу свободу", — розповів Панчишин.

Молодий захисник країни частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я. Після численних шпиталів та реабілітацій лікарям так і не вдалося відновити здоров’я бійця, тоді командир сказав йому: "Якщо більше не можеш воювати, пиши пісні про українських солдатів, про армію, прославляй наш подвиг".

Це і надихнуло Михайла прийти на телепроєкт. У підсумку молодий ветеран пішов до команди Артема Пивоварова.

До участі в шоу "Голос країни" Михайло випустив на своєму YouTube-каналі декілька кліпів. Реліз першого на російськомовний трек "Вода ледяная" відбувся ще в жовтні 2018 року.

Останнє відео вийшло на пісню "Я солдат" в червні цього року. У кліпі знімались побратими, з якими Панчишин пліч-о-пліч воював від початку повномасштабного вторгнення. Мова йде про бійців підрозділу "Бойові Бобри".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські знаменитості публікували в соцмережах з нагоди Дня захисників та захисниць. Також ми розповідали, хто з артистів зараз боронить нашу країну в лавах ЗСУ.