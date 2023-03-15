"Міс Німеччина" завітала на "Оскар" в сукні українського бренду, яку шили під час обстрілів

Володарка титулу "Міс Німеччина 2015" Ольга Гоффман

Днями у Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. У соцмережах й досі активно обговорюють образи знаменитостей на червоній доріжці, яка цього року була кольору шампань. Володарка титулу "Міс Німеччина 2015" завітала на премію в сукні українського бренду.

Про це у своєму Instagram повідомив дизайнер Яніс Степаненко.

Деталі

Ольга Гоффман з'явилася на премії "Оскар-2023" у сукні від українського бренду YS Couture. Над сукнею майстри працювали понад місяць, пішло 22 метри шовкової тафти і шифону в різних варіаціях. За словами Яніса, це витончена ручна робота в дуже обмежені строки на виготовлення.

"Для мене і моєї команди було за честь та викликом створити в терміновий час цю чарівну сукню в цих надскладних і трагічних обставинах. Під ракетними обстрілами, постійними авіаприльотами, коли днями та часами немає тепла та світла — ми об'єднуємося по всьому світові, щоб показати як виглядає справжня українська суперсила", — написав Степаненко.

Відзначимо, що Ольга Гоффман має українське походження. Красуня також є музою майстра по спеціальному гриму Майка Маріно, якого цього року було номіновано на премію "Оскар" за роботу у фільмі "Бетмен".

Нагадаємо, раніше ми писали про найяскравіші образи на премії "Оскар-2023", а також на афтепаті видання Vanity Fair.