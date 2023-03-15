"Мисс Германия" посетила "Оскар" в платье украинского бренда, которое шили во время обстрелов
На днях в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. В соцсетях до сих пор активно обсуждают образы знаменитостей на красной дорожке, которая в этом году была цвета шампань. Обладательница титула "Мисс Германия 2015" посетила премию в платье украинского бренда.
Об этом в своем Instagram сообщил дизайнер Янис Степаненко.
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Ольга Гоффман появилась на премии "Оскар-2023" в платье от украинского бренда YS Couture. Над платьем мастера работали больше месяца, ушло 22 метра шелковой тафты и шифона в разных вариациях. По словам Яниса, это изящная ручная работа в очень ограниченные сроки на изготовление.
"Для меня и моей команды было за честь и вызовом создать в срочное время это волшебное платье в этих сверхсложных и трагических обстоятельствах. Под ракетными обстрелами, постоянными авиаприлетами, когда на днях и временами нет тепла и света — мы объединяемся по всему миру, чтобы показать, как выглядит настоящая украинская суперсила", — написал Степаненко.
Отметим, что у Ольги Гоффман есть украинское происхождение. Красавица также является музой мастера по специальному гриму Майка Марино, который в этом году был номинирован на премию "Оскар" за работу в фильме "Бэтмен".
Напомним, ранее мы писали о самых ярких образах на премии "Оскар-2023", а также на афтепати издания Vanity Fair.