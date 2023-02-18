Вікторія Апанасенко вихадить заміж

Фоловери активно вітають дівчину

Українська модель, "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про заручини.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Деталі

На своїй особистій сторінці в соцмережі розмістила інтригуюче фото, на якому видніється розкішна обручка з чималим діамантом на безіменному пальці руки, при цьому не розкриваючи особистості коханого.

"Я сказала "так". Люблю тебе, мій Всесвіт. Любов переможе темряву", — підписала світлину Апанасенко.

Дівчину вже встигли привітати всесвітні та українські зірки, такі як "Міс Венесуела Всесвіт 2022" Аманда Дудамель, "Міс Франція Всесвіт 2022" Флоріан Баску, Офіційна сторінка України в Instagram та багато інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" детально розповіла про вечірню сукню для конкурсу. Також Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства.