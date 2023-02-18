Виктория Апанасенко выходит замуж

Фоловеры активно приветствуют девушку

Украинская модель, "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко сообщила о помолвке.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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На своей личной странице в соцсети разместила интригующее фото, на котором виднеется роскошное обручальное кольцо с немалым бриллиантом на безымянном пальце руки, при этом не раскрывая личности любимого.

"Я сказала "да". Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму", — подписала фотографию Апанасенко.

Девушку уже успели поздравить всемирные и украинские звезды, такие как "Мисс Венесуэла Вселенная 2022" Аманда Дудамель, "Мисс Франция Вселенная 2022" Флориан Баску, Официальная страница Украины в Instagram и многие другие.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная" подробно рассказала о вечернем платье для конкурса. Также Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства.