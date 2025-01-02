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Міс Україна Всесвіт показала, як розважається з росіянами в ОАЕ

2 січня 2025 16:54
Марія Покровська - Редактор
Каріна Жосан оскандалилася на вечірці в Дубаї з росіянами — фото
Каріна Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial
Марія Покровська - Редактор

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2018" Каріна Жосан втрапила в черговий скандал. Українська модель показала, як розважається на новорічній вечірці з росіянами.

Відео зі святкування Жосан поділилася в Instagram

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У соцмережі модель поділилася із підписниками кадрами новорічної вечірки, яка відбулася в елітному готелі в Дубаї, ОАЕ.

Серед запрошених гостей свята здебільшого були російські зірки. Так, ведучою вечора стала акторка Марина Кравець.

Росіянка Марина Кравець стала ведучою вечірки
Росіянка Марина Кравець стала ведучою вечірки. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

На сцені також заспівали співачки Севіль та Нюша, виконавець Slava Marlow та інші. Хейдлайнерами вечора стали російські співак Єгор Крід та Тіматі.

Співачка Севіль
Співачка Севіль. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial
Єгор Крід та Тіматі
Єгор Крід та Тіматі. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Усі ці знаменитості активно продовжують працювати в РФ та заробляти криваві рублі, не коментуючи війну в Україні. Однак, схоже, Жосан це не сильно турбує — модель залюбки запалювала під Тіматі та підспівувала російські пісні.

Карина Жосан запалювала з росіянами
Карина Жосан запалювала з росіянами. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Зазначимо, вже декілька років Жосан мешкає за кордоном, однак що на початку повномасштабної війни у своїх соцмережах вона виступила проти вторгнення в Україну та навіть просила зупинити Путіна.

Карина Жосан висловилася проти війни в Україні
Карина Жосан висловилася проти війни в Україні. Фото: скриншот

Однак, патріотизму моделі не вистачило надовго, вже за короткий час вона взагалі перестала згадувати про війну та знову перейшла на російську мову в своїх соцмережах.

Додамо, що це вже другий гучний скандал за участі "Міс Україна Всесвіт" за час повномасштабного вторгнення. 2023 року Жосан разом зі своєю подругою Аліною Варакутою влаштували гучну вечірку у Куршавелі, на якій замовили елітного шампанського на 20 тисяч євро та розмахували прапором України під пісню "Вова, їб*ш їх, бл*ть". На святі також засвітився чоловік Жосан Сергій Ошеровський, якого розшукували в Україні за підозрою у злочині.

Раніше ми писали що Андрій Данилко показав, як в окупованому Криму зустрічали Новий рік під пісні Сердючки.

Також ми писали, що у Польщі невідомий чоловік накинувся на Ольгу Фреймут.

скандал ОАЕ модель українські зірки російські зірки

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