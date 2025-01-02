Каріна Жосан оскандалилася на вечірці в Дубаї з росіянами — фото

Міс Україна Всесвіт показала, як розважається з росіянами в ОАЕ
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2018" Каріна Жосан втрапила в черговий скандал. Українська модель показала, як розважається на новорічній вечірці з росіянами.
Відео зі святкування Жосан поділилася в Instagram.
"Міс Україна Всесвіт" запалювала з росіянами в ОАЕ
У соцмережі модель поділилася із підписниками кадрами новорічної вечірки, яка відбулася в елітному готелі в Дубаї, ОАЕ.
Серед запрошених гостей свята здебільшого були російські зірки. Так, ведучою вечора стала акторка Марина Кравець.
На сцені також заспівали співачки Севіль та Нюша, виконавець Slava Marlow та інші. Хейдлайнерами вечора стали російські співак Єгор Крід та Тіматі.
Усі ці знаменитості активно продовжують працювати в РФ та заробляти криваві рублі, не коментуючи війну в Україні. Однак, схоже, Жосан це не сильно турбує — модель залюбки запалювала під Тіматі та підспівувала російські пісні.
Зазначимо, вже декілька років Жосан мешкає за кордоном, однак що на початку повномасштабної війни у своїх соцмережах вона виступила проти вторгнення в Україну та навіть просила зупинити Путіна.
Однак, патріотизму моделі не вистачило надовго, вже за короткий час вона взагалі перестала згадувати про війну та знову перейшла на російську мову в своїх соцмережах.
Додамо, що це вже другий гучний скандал за участі "Міс Україна Всесвіт" за час повномасштабного вторгнення. 2023 року Жосан разом зі своєю подругою Аліною Варакутою влаштували гучну вечірку у Куршавелі, на якій замовили елітного шампанського на 20 тисяч євро та розмахували прапором України під пісню "Вова, їб*ш їх, бл*ть". На святі також засвітився чоловік Жосан Сергій Ошеровський, якого розшукували в Україні за підозрою у злочині.
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