Карина Жосан оскандалилась на вечеринке в Дубай с россиянами - фото

Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан попала в очередной скандал. Украинская модель показала, как развлекается на новогодней вечеринке с россиянами.

Видео с празднования Жосан поделилась в Instagram.

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В соцсети модель поделилась с подписчиками кадрами новогодней вечеринки, которая прошла в элитном отеле в Дубай, ОАЭ.

Среди приглашенных гостей праздника в большинстве своем были русские звезды. Так, ведущей вечера стала актриса Марина Кравец.

Россиянка Марина Кравец стала ведущей вечеринки. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

На сцене также спели певицы Севиль и Нюша, исполнитель Slava Marlow и другие. Хейдлайнерами вечера стали российские певец Егор Крид и Тимати.

Певица Севиль. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Егор Крид и Тимати. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Все эти знаменитости активно продолжают работать в России и зарабатывать кровавые рубли, не комментируя войну в Украине. Однако, похоже, Жосан это не сильно беспокоит — модель с удовольствием зажигала под Тимати и подпевала российские песни.

Карина Жосан зажигала с россиянами. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Отметим, уже несколько лет Жосан живет за границей, однако в начале полномасштабной войны в своих соцсетях она выступила против вторжения в Украину и даже просила остановить Путина.

Карина Жосан высказалась против войны в Украине. Фото: скриншот

Однако патриотизма модели не хватило надолго, уже через короткое время она вообще перестала вспоминать о войне и снова перешла на русский язык в своих соцсетях.

Это уже второй громкий скандал с участием "Мисс Украина Вселенная" за время полномасштабного вторжения. В 2023 году Жосан вместе со своей подругой Алиной Варакутой устроили громкую вечеринку в Куршавеле, на которой заказали элитного шампанского на 20 тысяч евро и размахивали флагом Украины под песню "Вова, еб*ш їх, бл*ть". На празднике также засветился муж Жосан Сергей Ошеровский, которого разыскивали в Украине по подозрению в преступлении.

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