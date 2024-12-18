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Міс Україна Всесвіт повідомила про горе в родині

18 грудня 2024 11:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
У Анни Неплях померла бабуся
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях повідомила шанувальникам трагічну звістку. Зірка втратила бабусю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина розповіла, що у вівторок, 17 грудня, не стало її рідної бабусі, з якої в неї був дуже близький зв'язок.

"Це найближча була мені людина за духом, і так само завдяки їй я ношу її риси обличчя до кінця життя, адже моє обличчя — її дзеркало на 100%, і коли я ставала Міс Україною, я знала, що роблю це за весь свій рід і за нас двох особливо", — поділилась Неплях.

Дівчина розповіла, що її бабуся була першою красунею на танцях і мала магнетичну харизму. Проте жінка зберігала вірність лише своєму чоловікові, якого депортували з союзу. Бабуся Неплях була також дуже працьовитою жінкою, яка готова була все віддати рідним.

"Вона була тим, хто працював з дитинства на десятках робіт, не соромлячись будь-якої роботи, бо їй одній потрібно було підняти маму на ноги, і тому навіть у сучасних реаліях України, вона отримувала велику пенсію, встигала усім довкола допомагати та ще й нам, онукам, давати грошей у подарунок, бо "нам потрібніше"", — розповіла модель та додала, що бабуся допомагала їй перший час в Києві.

Бабуся Неплях пішла з життя через кілька днів після мікроінсульту у квартирі її мами. Дівчина дуже сумує за бабусею та з теплом згадує її смачний борщ та зізнається, що під час кожної поїздки в гості боялася, що він може стати останнім.

У Анни Неплях померла бабуся
Бабуся Анни Неплях в молоді роки. Фото: instagram.com/neplyah/
У Анни Неплях померла бабуся
Бабуся Анни Неплях на обстеженні. Фото: instagram.com/neplyah/
У Анни Неплях померла бабуся
Анна Неплях в дитинстві. Фото: instagram.com/neplyah/
У Анни Неплях померла бабуся
Анна Неплях вдома у бабусі. Фото: instagram.com/neplyah/

"Твоя краса буде в моїх дітях! Спочивай з миром, моя душенько, бабусю, моя любовушка", — зворушливо звернулась до покійної бабусі модель.

Нагадаємо, у смертельній автотрощі на Львівщині загинула донька зірки шоу Х-Фактор. Також на війні загинув актор з фільму "Довбуш" Яков Ткаченко.

смерть соцмережі Анна Неплях українські зірки бабусі

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18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

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