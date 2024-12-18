У Анны Неплях умерла бабушка

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Известная украинская модель и Мисс Украина Вселенная-21 Анна Неплях сообщила поклонникам трагическую новость. Звезда потеряла бабушку.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Девушка рассказала, что во вторник, 17 декабря, не стало ее родной бабушки, с которой у нее была очень близкая связь.

"Это самый близкий мне человек по духу, и так же благодаря ему я ношу его черты лица до конца жизни, ведь мое лицо — его зеркало на 100%, и когда я становилась Мисс Украиной, я знала, что делаю это за весь свой род и за нас двоих особенно", — поделилась Неплях.

Девушка рассказала, что ее бабушка была первой красавицей на танцах и обладала магнетической харизмой. Однако женщина сохраняла верность только своему мужу, депортированному из союза. Бабушка Неплях была также очень трудолюбивой женщиной, которая готова была все отдать родным.

"Она была тем, кто работал с детства на десятках работ, не стесняясь какой-либо работы, потому что ей одной нужно было поднять маму на ноги, и поэтому даже в современных реалиях Украины она получала большую пенсию, успевала всем вокруг помогать да еще и нам, внукам, давать денег в подарок, потому что "нам нужнее", — рассказала модель и добавила, что бабушка помогала ей первое время в Киеве.

Бабушка Неплях ушла из жизни через несколько дней после микроинсульта в квартире ее мамы. Девушка очень скучает по бабушке и теплом вспоминает ее вкусный борщ и признается, что во время каждой поездки в гости боялась, что он может стать последним.

Бабушка Анны Неплях в молодые годы. Фото: instagram.com/neplyah/

Бабушка Анны Неплях на обследовании. Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях в детстве. Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях дома у бабушки. Фото: instagram.com/neplyah/

"Твоя красота будет в моих детях! Почивай с миром, моя душенька, бабушка, моя любовушка", — трогательно обратилась к покойной бабушке модель.

Напомним, в смертельной автотроще во Львовской области погибла дочь звезды шоу Х-Фактор. Также на войне погиб актер из фильма "Довбуш" Яков Ткаченко.